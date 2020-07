El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, anunció esta tarde que parte de la provincia vuelve a la fase más estricta de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por el brote de coronavirus. Responsabilizó por el retroceso a un «grupo minúsculo» al que «ya le llegará la hora de hacerse cargo de sus actos». Un paciente está internado con asistencia respiratoria mecánica.

El anuncio se hace en una conferencia de prensa de la que participan el gobernador Sergio Ziliotto, el vicegobernador Mariano Fernández, el ministro de Salud Mario Kohan, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Roberto José Sappa, el presidente del bloque del FreJuPa, Julio González, de Propuesta Federal, Martín Ardohain y el del bloque radical, Francisco Torroba.

“Nos gustó mucho dar buenas noticias pero no nos tiembla la mano para dar las que nos son buenas, por eso para focalizar la búsqueda, hemos decidido que el conglomerado Santa Rosa – Toay y Macachín, pasan a fase 1, igual que Catriló. Además se suspende la circulación de localidades de la provincia de La Pampa”, anticipó.

“Estamos viviendo horas difíciles en la provincia de La Pampa. Lo que se temía y por lo que hemos trabajado para que no sucediera, ha sucedido”, se lamentó Ziliotto.

«Por eso hemos decidido que el conglomerado Santa Rosa – Toay, y Macachín vuelven a Fase 1 y se suman a Catriló», anticipó.

Sergio Ziliotto especificó que “las actividades permitidas son la alimentación, farmacias, servicios esenciales de mantenimiento, ferreterías, comercialización agropecuaria, bancaria, estaciones de servicio, registros públicos, obra pública, reparación de vehículos vinculados a actividades esenciales, transporte urbano para trabajadores esenciales. Se pone en vigencia el mismo esquema de la fase 1”

El ministro de Salud Mario Kohan anticipó que uno de los 3 pacientes internados en el Centro Emergente “un hombre joven de 41 o 43 años, está con asistencia respiratoria mecánica y los otros dos están cursando un cuadro moderado, y estables”.

Definiciones

“En una semana hemos acumulado un sinnúmero importante de casos positivos. Con todas las consecuencias en cuanto al desarrollo de la enfermedad y de contactos estrechos”, añadió el gobernador Sergio Ziliotto.

“Y lamentablemente el virus entró de afuera. Hicimos muchísimo desde el estado provincial, desde los 3 poderes, para que esto no pasara. La sociedad hizo muchísimo, pero aquí no fallaron ni los controles del estado, ni aquellas personas que se exponen día a día por ser quienes llevan adelante las actividades esenciales”, agregó

“Este desborde del virus en la provincia de La Pampa tiene una causa claramente identificada, la irresponsabilidad social de un grupo minúsculo. Ya llegará el momento que actúen las instigaciones de la democracia para que cada uno se haga cargo de lo que le corresponde”, anunció.

Sobre la responsabilidad de un “grupo minúsculo” el gobernador Ziliotto dijo que “como auxiliares de la justicia, lo que estamos haciendo es investigar. Está trabajando la Brigada de Investigaciones para tratar de establecer si hubo una fiesta clandestina que fue la que disparó el brote de coronavirus”

Aclaró que «esto no se disparó por falta de controles del estado, creo que se disparó por la responsabilidad social. Por qué habilito un restaurante y no habilito comer en tu casa, porque en el restaurante hay controles. No fallaron los transportistas, no fueron las actividades económicas. Ingresaron a la provincia por la onda expansiva del AMBA. Pero cómo entró» – se preguntó – para responderse que «no fue por un trabajador, fue por una fiesta clandestina. Todos los caminos investigativos conducen a ese camino», aseveró Ziliotto.

“Ahora nos intensa la situación sanitaria y como recuperamos el estatus sanitario que perdimos hace casi una semana”, dijo..