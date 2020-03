En diálogo con Radio La Red, Ameal manifestó: «Primero me peleo con la familia, que no quieren que vaya al club. Voy dos o tres horas. Boca es muy grande y tiene temas complejos. Mi familia no quiere que vaya, mis hijos. Quieren que me quede. La obligación me supera. Con cuidado».

De este modo, quien dirige los destinos del club ‘xeneize’ enfatizó en la necesidad de trasladarse a la institución más allá de las indicaciones del Estado. Y más allá de las recomendaciones de su familia, también.