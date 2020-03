El cumpleaños de Israel Remuiñán no fue el mejor que haya tenido en su vida. Hace dos semanas, cuando cumplía 26, se despertó en su casa en Galicia, España, con fiebre (38,2), mucho dolor de cabeza y le dolían los todos los músculos del cuerpo. Decidió no salir de casa y tomar algo para sentirse mejor, pero no fue así: días después tuvo que ser internado por posible Coronavirus. Contó paso a paso en Twitter el trance.

«Me costaba un poco respirar. Pero no le di importancia, pensé que me estaba sugestionando. Pero el caso es que fue a más y me desperté de madrugada porque me encontraba bastante mal«, relató en un hilo de Twitter.

Remuiñá contó que al principio no quería ir a Urgencias, porque los hospitales de España están saturados por el coronavirus. Llamó al número que dieron las autoridades sanitarias de España, en caso de sentir síntomas relacionados al coronavirus, y ahí se dio cuenta que todo lo que le estaba pasando era serio. «Me pusieron una mascarilla. Pensé que me iba a ir a casa. Soy joven, no fumo, no tengo enfermedades de ningún tipo, más allá de algún pico de asma por alergia… y tengo 26 años. Pero en la placa se veía la afectación pulmonar y tuvieron que ingresarme«, aseguró en Twitter