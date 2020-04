La evacuación de Apart Incas finalizó en horas de la madrugada, luego de que el SAME se hiciera cargo de las personas que se hospedaban. "Los dueños del lugar no informaron ni colaboraron con la crítica situación de los internados”, afirmaron desde la Ciudad. Hasta el momento 16 adultos mayores y tres empleados dieron positivo en los test de covid-19.