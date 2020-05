La crisis económica que se generó en todo el mundo a causa de la pandemia por coronavirus, está afectando notoriamente a todos aquellos rubros que no pueden continuar con sus actividades normalmente. Uno de ellos son los clubes de fútbol ya que al no haber competencia, las instituciones no recaudan el dinero necesario para poder afrontar los gastos. Todo eso, hizo que los dirigentes le comuniquen a sus jugadores que debían recortar el salario hasta que la situación mejore.

Por este motivo, las grandes federaciones de fútbol europeas elaboraron un protocolo sanitario para presentar ante las autoridades y de esta manera lograr retomar en principio, los entrenamientos. Pero a pesar de que en España, Inglaterra, Italia y Alemania hayan vuelto a citar a sus futbolistas en los centros de alto rendimiento, debieron realizarles exámenes médicos referidos al COVID-19. Aunque el problema se generó cuando en las últimas horas llegaron los resultados y en España vieron que hay cinco jugadores que dieron positivo, mientras que en Inglaterra se confirmaron tres.

ESPAÑA: LA LIGA

La Liga de Fútbol Profesional española, anunció en las últimas horas recibieron los resultados de las pruebas realizadas y confirmaron que hay jugadores que dieron positivo de coronavirus.

«Entre los clubes de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank, se han detectado cinco casos positivos en jugadores, todos ellos asintomáticos y en la fase final de la enfermedad, cuya identidad concreta LaLiga desconoce en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos», explicó la entidad en un comunicado.

«Uno de los objetivos de estas pruebas médicas, de acuerdo al protocolo de LaLiga de vuelta a los entrenamientos que recoge las recomendaciones del CSD y el Ministerio de Sanidad, era precisamente detectar los denominados asintomáticos, aquellas personas que están contagiadas y que, sin presentar síntomas, pueden contagiar a otras personas», añadió.

«De esta manera garantizamos la seguridad de todos en la vuelta al trabajo de acuerdo a las normativas de riesgos laborales», continuó el anuncio oficial.

Los futbolistas afectados, cuyas identidades no fueron reveladas, amparados en la Ley Orgánica de Protección de Datos, permanecerán en sus hogares en donde realizarán las tareas físicas individuales diagramadas por cada club.

INGLATERRA: PREMIER LEAGUE

Cuando todo parecía indicar que el fútbol en Inglaterra podía regresar, ocurrió algo que puede dar marcha atrás todo lo planeado. Es que el equipo Brighton and Hove Albion informó que tres de sus jugadores están infectados con COVID-19.

El presidente ejecutivo, Paul Barber, informó que en principio los casos positivos eran dos pero en las últimas horas pudieron confirmar a un tercero, aunque no brindó la identidad de lo jugadores.«Es una preocupación», dijo Barber a Sky Sports News.

«Lamentablemente, ayer tuvimos una prueba positiva para un tercer jugador, así que a pesar de todas las medidas que hemos tomado en las últimas semanas, los jugadores no han participado en ningún entrenamiento significativo en todos, todavía hemos sufrido que otro jugador dio positivo por el virus», añadió.

«Por lo tanto, hay preocupaciones y creo que es normal que todos los clubes tengan esas preocupaciones. Queremos asegurarnos de hacer todo lo posible para garantizar que esos protocolos estén en su lugar y sean seguros y mitiguen el riesgo en la medida de lo posible», afirmó el dirigente.