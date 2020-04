Boca Juniors mantendrá el valor de los sueldos del plantel profesional con algunas variantes que le permitan prorrogar los pagos de los contratos más altos. La decisión de la directiva va a contramano de los dichos del capitán Carlos Tevez quien sostuvo que «cualquier futbolista puede vivir seis meses o un año sin cobrar o con el sueldo mínimo».

«No estamos en comparación con la gente que vive el día a día, que tiene salir y traer para comer al otro día. Tenemos que estar, ayudar, salir, estar en los comedores. Es fácil hablar desde mi casa. La gente que está desesperada, que sabe que si sale de la casa la llevan presa, es lo más preocupante«, dijo Carlos Tevez.

El 10 de abril es el plazo para el pago de los sueldos de marzo del plantel de Boca, y todo indica que la mayoría de los haberes serán depositados como estaba estipulado de antemano, antes del parate del fútbol por la pandemia y la crisis global del coronavirus.

«No estoy de acuerdo con bajarle el sueldo a los jugadores. Si bien esto es algo que nadie lo previó, nosotros a lo sumo estiraremos los pagos y buscaremos refinanciar sobre lo que no tenemos, pero no hablamos de bajar sueldos de ninguna manera», sostuvo al respecto hace unos días el presidente Jorge Amor Ameal.

«De acá a 90 días vamos a pagar cierta cantidad de dinero y por la diferencia que pueda quedar haremos un plan de pago. No he hablado con ningún integrante del plantel pero sí con algún representante. Y todos comprenden que a esta situación la tenemos que superar entre todos», dijo entonces Ameal.

En la misma línea, el secretario general del club, Ricardo Rosica, manifestó en Boca pasión total que el club «está tratando de cumplir con los contratos del plantel, por lo que pensar ahora en aquellos que renuevan en junio es un tema muy lejano. Ahora estamos con los sueldos y después se verá. Estamos muy pendientes de la parte administrativa, de los ingresos y egresos, controlando todo».