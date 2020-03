A contramano de las recomendaciones del Ministerio de Salud, el coreógrafo Aníbal Pachano se mostró en contra de la prevención por el coronavirus. La pandemia que ataca a todo el mundo parece no preocupar al mediático.

Desde Chile, donde está siendo jurado del Bailando por un Sueño, aseguró: “Soy un paciente de mucho riesgo pero no le tengo miedo al coronavirus. Están en un dramatismo absoluto. Hay que bajar el panic attack “.

En ese sentido, dialogó con el ciclo “Hay que ver” conducido por José María Listorti y Denise Dumas, donde agregó: “No tengo ninguna restricción por ahora. Aislarnos porque somos viejos me parece una mamarrachada. Soy consciente de que tengo mucho riesgo pero tengo tanto remedio encima que parezco el monumento al laboratorio. No me siento mal. Mis pulmones están complicados desde hace tiempo, pero no me voy a aislar de la vida. Voy a seguir trabajando de la manera que sea”.

Pachano también destrozó las medidas tomadas por el Gobierno: “Va a llegar un momento en que esto se va a tranquilizar porque no voy a vivir entre cuatro paredes porque se le ocurrió al Presidente. Este virus está desde el mes de diciembre y las medidas se tomaron tardísimo”.

“De todas maneras, cuando vuelva a Buenos Aires voy a hacer la cuarentena, claro. Pero mas allá de eso no voy a entrar en pánico porque ya viví esa situación emocional y no quiero colaborar a mi estrés y locura”, disparó.