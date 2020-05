“¿ Salud vs Economía? Estados Unidos se convierte así en el país que más puestos de trabajo perdió en Occidente y donde las muertes por Covid-19 están siendo las más altas del mundo”, remarcó el Centro de Estudios de Economía, Política y Desarrollo (Ceepyd) de la Universidad Nacional de Moreno.

Sostuvo que “este falso dilema no debe ser analizado contraponiéndole a la visión economicista una solamente moral, sino de economía política”, y precisó que “la salud es un bien básico –como la agricultura o la energía- porque participa en la producción de los demás bienes”.

“Con trabajadores enfermos no hay producción que es lo mismo que decir sin salud no hay economía”, afirmó el informe.

Otro análisis

Por su parte, el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) puntualizó que “la reacción ante el actual panorama ha suscitado una falsa dicotomía economía o salud”.

“Decimos que este dilema no existe por una simple razón: si no se hubiesen llevado a cabo las medidas de contención, las distintas sociedades habrían registrado una cantidad de muertos sin precedentes y los Estados que no las han adoptado no están a salvo de la crisis, ni mucho menos”, indicó la Undav.

Señaló que “la clave radica en tomar medidas que eviten la propagación del virus y, al mismo tiempo, mediante el accionar del Estado ejecutar políticas económicas que reduzcan al mínimo el daño provocado por el paso de la pandemia”.