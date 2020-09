Córdoba tendría unos 71 mil contagiados más, no detectados

Córdoba llegó este martes a los 20 mil casos de Covid-19, pero en realidad podría haber más de 91 mil infectados en la provincia, según estimaciones de algunos científicos.

La razón de ese subregistro es que buena parte de la personas que se infectan cursa la enfermedad sin síntomas o con síntomas muy leves, por lo que no son testeados.

El subregistro también depende mucho de la capacidad de testeo de cada país o distrito que puede estimarse por la positividad, el porcentaje de casos positivos sobre el total de pruebas realizadas. Se supone que mientras más bajo es ese porcentaje, mejor es la capacidad de testeo.

Pero en Argentina la positividad es muy alta: alrededor del 40 por ciento. Aunque, en Córdoba la cifra es más baja: 14,5 por ciento, según informó la Provincia.

A la cifra de 91 mil casos para Córdoba se llega a partir de extrapolar información de España.

Guillermo Durán (Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires y Conicet) y Rodrigo Maidana (Universidad Nacional de La Plata), utilizaron los datos de España de seroprevalencia (porcentaje de personas con anticuerpos anti Covid-19 y que, por lo tanto, se infectaron) y las muertes para calcular la Tasa de Infección-Mortalidad (IFR, por sus siglas en inglés) de cada rango de edad, o la letalidad real por edad.

Con esos valores de IFR por cada grupo etario y la cantidad de muertes reportadas por distrito en Argentina, los investigadores calcularon el porcentaje real de infectados por provincia.

Durán aclara que aunque es una estimación, es la más precisa posible que se puede lograr con la información disponible hasta ahora.

“A priori no debería traer demasiados problemas extrapolar los datos. No hay información que indique que la letalidad es mayor o menor en España que en Argentina. El problema podría ser que España no haya reportado bien la cantidad de muertes debido al colapso del sistema sanitario que tuvo en su momento”, explica.

Con estos datos, los científicos estimaron que, al 11 de septiembre, el 2,43 por ciento de los cordobeses ya había tenido Covid-19. Esto es, 91.379 infectados, unos 71 mil más que los 20 mil confirmados a los que se llega este martes en la estadística oficial.