El ex boxeador Fabio «La Mole» Moli se lanzó como precandidato a diputado nacional de Córdoba. Se sumó a la lista de Ariel Trinkette, del peronismo de Villa del Rosario, quien confirmó la noticia el viernes pasado en las redes sociales.

«Tengo el orgullo de decirles que nos va a acompañar un hombre de pueblo que la luchó de abajo. Alguien que sabe que el país necesita gente nueva y buena, gente que haya salido del pueblo. Les voy a presentar alguien muy querido por el pueblo. Algunos ya lo conocerán. Fabio ‘La Mole’ Moli»; adelantó el dirigente.

Moli se presentó a él mismo como «el Potro de Villa del Rosario» y afirmó en un video: «Me encantó la posibilidad. Me llegó la propuesta hace 15 días atrás. Me encantó las ideas que tiene y me gusta el nombre que le pusieron a la lista: la lista del pueblo. Quiero que sepan que no tengo estudios, pero conozco mucho la calle. Conozco lo que la gente necesita y sé que vamos a laburar para la gente del pueblo. Tiene que haber un negro (sic), uno de la Villa allá que levante la mano y diga ‘no pará culeado esto no es así»; dice el ex boxeador y mediático, en un video que dura casi cuatro minutos.

El ex boxeador tiene una denuncia por violencia de género que hizo su pareja Marta Galiano en 2019 y otra relacionada a su participación en carreras de galgos.

