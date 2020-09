La decisión de Alberto Fernández de aumentar la coparticipación de la provincia de Buenos Aires y sacárselo a la Ciudad disparó una serie de actuaciones por parte de Juntos por el Cambio que se mostraron «indignados» y «sorprendidos» por la medida. El principal argumento por parte del macrismo fue que no «se les avisó» cuando, en realidad, esa operación no pasa el archivo, ya que no solo era una promesa de campaña sino que hasta se habló con el propio Jefe de Gobierno.

Uno de los principales argumentos que quiso utilizar Juntos por el Cambio para desprestigiar la medida de Alberto Fernández fue «que no estaban avisados» de la decisión. Los primeros en salir con esos comentarios fueron los intendentes del Conurbano que representan al macrismo. Luego, el propio Jefe de Gobierno, también se sumó a esa justificación.

Más allá de que Alberto Fernández hizo campaña con la necesidad de «construir un país más federal» y que, de antemano, habló sobre la quita de un porcentaje de la coparticipación de Ciudad, la situación no solo se quedó en una promesa. Previo a la pandemia, el presidente se reunió con Horacio Rodríguez Larreta y le ratificó cuál era la decisión. Incluso, ya lo había hablado con el jefe de gobierno de la Ciudad tal cual lo confirmó El Destape el 10 de enero de 2020. «Él lo entiende, vamos a trabajar juntos, no hay por qué sobresaltarse”, había dicho en una conferencia de prensa realizada en el CCK.

En ese momento, el Jefe de Gobierno había hecho varias declaraciones en la que aceptaba esta decisión y que ratificó su «vocación de seguir manteniendo un diálogo constructivo e institucional con el Gobierno nacional”. Por otro lado, los referentes de Juntos por el Cambio que hoy se muestran sorprendidos, en esa situación ya habían agitado fantasmas. Incluso, se habían mostrado en contra de la decisión que el propio Alberto Fernández ya había aceptado. Por ejemplo, la Presidenta del PRO, Patricia Bullrich quien ayer se mostró sorprendida, el 9 de enero de 2020, se había quejado de esta decisión.

Lo cierto es que el Presidente no solo ya había dicho que esto iba a ocurrir sino que, además, varios legisladores de la Ciudad que (ahora) se hacen los distraídos ya habían manifestado «su bronca» por ese traspaso en enero previo a la pandemia. Incluso, también la oposición desplegó todo su aparato mediático para desprestigiar la medida con su clásico artilugio sobre la posible «culpa de Cristina Kircnher» en esta decisión.