Hernán Camps, gerente de la Cooperativa Eléctrica de Winifreda (CEW), explicó que el punto es preocupación de varias cooperativas que tienen extensas líneas rurales, y entienden que la reglamentación que se discute debe preverlo claramente.

El tema, que más allá de este momento ha sido siempre de debate y controversia cuando se habla de tarifas, se resume en los altos costos de atención y mantenimiento que tienen esas extensas líneas para las prestadoras y que buena parte de ellas «como parte de una acción precisamente cooperativa, en muchos casos pertenecen a los chacareros o consorcios que ellos forman», y cuyo costos también asumen.

Camps indicó que «muchas veces aún con los convenios firmados, el mantenimiento no es el óptimo y cuando ocurren fenómenos climáticos y otros eventos llegan los problemas». Dijo que las líneas, estando en buen estado, permiten sin problemas el eventual transporte de energía generada por métodos alternativos y que las cooperativas «exigimos que la ley nos de herramientas, que haga hincapié en el tema». Piensan que «debe ser así, taxativo, porque son muchos kilómetros de líneas con distintos sistemas previstos para su atención».

Aseguró que «estamos de acuerdo con la ley en lo que respecta a esta posibilidad de generación alternativa e inyección a la red usando las líneas de transporte preexistentes, pero debemos asegurarnos, tener garantías en cuanto a esa condición de las líneas y sus responsables».

El tema, que no es nuevo, parte de la base de que la estructura y los costos para tender y mantener esas líneas es superior a lo que comúnmente se necesita para la misma tarea en la zona urbana, donde todo queda cerca y al alcance de la mano. «Hace falta más gente, vehículos, grúas, stock de materiales, combustible, guardias para cubrir ese sector», señaló Camps.

Para paliar en parte esos mayores costos, desiguales por la cantidad de kilómetros que debe atender cada cooperativa, se compensa en parte con el cobro al usuario del «canon rural», pero aún así las asimetrías son importantes.

La CEW será la propulsora de la iniciativa, que contará con el apoyo de varias cooperativas de iguales o similares características con las que ya han venido conversando el punto. Entre ellas se puede mencionar a Ingeniero Luiggi, Caleufú, Quemú Quemú, Eduardo Castex y Victorica.

Columnas propias.

La fábrica de columnas de hormigón que proyecta la cooperativa de Winifreda está cerca de ponerse en marcha. Con los primeros días de enero volvió a la actividad el taller de la ciudad de Bahía Blanca donde la entidad ya compró y pagó el equipamiento para la planta.

Luego de sufrir el Covid y permanecer la última parte del año con puertas cerradas, se activaron en estos días los mecanismos para empezar a enviar los componentes y montarlos en el edificio que la CEW tiene al este del radio urbano de la localidad.

«Es así, estamos esperando que empiecen a llegar los componentes para empezar a armarlos. Nuestro edificio está casi listo, le faltan algunos detalles. Estamos con expectativa porque podremos empezar a elaborar nuestras propias columnas y también dar trabajo a algunos winifredenses», dijo el gerente.

Por otra parte, confirmó que a mas tardar en abril la entidad hará una doble asamblea ordinaria. Se pondrá entonces al día luego de no poder concretar la del año pasado a causa de la pandemia y además podrá poner a consideración de los socios la posibilidad de asociarse a Empatel, la empresa provincial de Telecomunicaciones.

Regularizan deudas

La CEW ya ha citado a sus socios con deudas a regularizar su situación. El gerente de la cooperativa dijo que en el primer semestre del año pasado la situación no se complicó tanto, todavía se podía cortar servicios de telecomunicaciones, «pero en el segundo semestre, cuando fueron declarados servicios públicos, la deuda creció», admitió.

No tienen una cifra concreta del dinero que no ha ingresado, pero ha encontrado «una muy buena respuesta. La gente enseguida comenzó a venir a la cooperativa a tratar de buscar una solución», indicó y afirmó que «no hay un plan global, vamos a considerar cada situación porque sabemos que hay de todo, gente que no puede y otra que sí está en condiciones. En cada caso tomaremos decisiones, pero creo que nos va a llevar todo el verano regularizar la situación».

Pese a estos menores ingresos, la cooperativa «funcionó bien, cumplimos incluso con varias de las metas que teníamos en nuestro plan de trabajo para todo el año con los distintos servicios. Y la gente creo que lo ve, por eso nos responde, hay una devolución hacia nuestro trabajo», concluyó.

Fuente:La Arena