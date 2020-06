El gurú de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, aseguró que «el manejo de la crisis de salud en Argentina es el mejor de América», pero aclaró «aquí no hay ideología, no hay Kirchner, no hay Cristina. Son números».

Desde Quito, Ecuador, dialogó y reflexionó que en aquél país hay 18 mil muertos por la pandemia del coronavirus. «Si proyectáramos lo que estoy viviendo en Ecuador con Argentina tendríamos 80.000 muertos».

Consultado explícitamente por su apoyo a las medidas del Gobierno, lanzó: «Estoy de acuerdo con la ciencia, han hecho muy bien. Si en un país hay muchísimos muertos menos, hay que decir ‘qué buena cosa que se hayan puesto de acuerdo’ » el presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. «Si el gobierno ha hecho lo necesario para que no se mueran, me parece muy bien», reflexionó.

Si bien se mostró molesto con el aislamiento, «estoy al borde de la locura pero con 72 años, si salgo puedo morir. Furioso pero vivo», también lo defendió: «Estoy harto de la cuarentena, me angustia y si tuviera algún pretexto saldría. Mi racionalidad me dice que soy un viejo enfermo y no debo hacerlo. Entonces me quedo».

En ese punto, analizó la decisión de los porteños de salir a correr durante la crisis sanitaria: «Salieron porque era una manera de oxigenarse. La gente reacciona en contra porque naturalmente es fastidioso. Yo saldría corriendo pero no lo hago porque pienso», dijo y advirtió que «en la sociedad contemporánea es muy difícil manipular a la gente», por lo que recordó que «las movilizaciones espontáneas son un hecho en todo el mundo».