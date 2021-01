Continúa siendo incierto el regreso del cine en La Pampa

Días atrás el cine empezó a moverse en media docena de ciudades argentinas, acción que seguramente motivó al Ministerio de Cultura de la Nación a emitir la esperada noticia, aunque aclara que cada jurisdicción deberá presentar sus pedidos a Jefatura de Gabinete, que evaluará de acuerdo al nivel de contagios en ese distrito.

Dentro del protocolo, el texto aclara que la capacidad de las salas no deberá superar en ningún caso el 50 por ciento.

En este sentido, se aceptará la presencia de grupos de hasta seis personas, en lo que se llama «burbuja de recreación», las cuales deberán mantener una distancia de entre 1,5 y dos metros con el resto de los espectadores, para lo que se dejará una butaca libre de cada lado.

Asimismo, el público deberá permanecer con tapabocas puesto y solo podrá quitárselo momentáneamente para ingerir algún alimento o bebida.

Además, cada sala deberá contar con un adecuado sistema de ventilación, será sanitizada antes y después de cada función, habrá zonas debidamente demarcadas para mantener la distancia social y se abrirán las puertas diez minutos antes de que termine la exhibición.

En este contexto, entonces, y ante la inminente noticia de la reapertura de las salas de cines de todo el país, luego de diez meses de inactividad y pérdidas económicas en su totalidad, el presidente de la Asociación Italiana XX de Septiembre, José Luis Angelucci, comentó anteriormente a La Reforma que “estamos a la espera” refiriéndose a las últimas novedades informadas.

Agregó que “estamos preparados para comenzar a dar funciones”, e indicó que “hasta el momento solo tenemos un protocolo establecido por el Gobierno nacional”, dando a conocer posteriormente que el Comité de Crisis está evaluando el protocolo para la provincia de La Pampa y luego podría haber novedades, pero aún el regreso de las películas a la pantalla grande tiene un futuro incierto.

Por último y sobre el retorno del cine en otras provincias, Angelucci comentó que “sabemos que lamentablemente no está yendo la gente que se necesita como para solventar las pérdidas que ha tenido el cine en este tiempo. En Córdoba hay un promedio de 2 mil personas que van al cine. Es muy bajo en relación a la cantidad de habitantes de esa ciudad y al público que asistía con normalidad al cine”, puntualizó.

Es inevitable volver a nombrar que paralelamente al regreso protocolar del cine, hay otra problemática que afecta al sector.

Continúa siendo incierto el regreso del cine a la ciudad

Y es que parece ser que el no regreso del cine mucho tiempo antes, se debió a una especie de “boicot” generado a nivel mundial, desde los productores de cine y proveedores de películas para con las plataformas digitales.

Es que, en esta época de pandemia, se potenció aún más el individualismo humano, y el consumo de todos los contenidos virtuales, mucho más que antes. Las plataformas de contenidos audiovisuales digitales aumentaron su éxito, y los grandes estrenos se dieron a través de ellas.

No hace mucho tiempo este medio consultó a Angelucci sobre por qué no había Autocine, teniendo en cuenta que el Autoshow en la ciudad había sido un éxito. Y fue así que respondió que “no hay películas, los proveedores no están funcionando con los cines y tenemos películas viejas”.

En esta oportunidad, una fuente consultada por La Reforma consideró que “están matando al cine”, añadiendo que “volvieron los Casinos, las playas están llenas, pero el cine no regresó. Sin dudas, esto no es una cuestión política local, ni nacional, ni nada. Es un tema mundial y es una pulseada con las plataformas digitales”.

Sin dudas, es una cuestión que explicada desde este punto de vista tiene lógica, y por eso no queríamos dejar de mencionarlo, otra vez.

Es importante resaltar que la Asociación Italiana local está muy preparada para comenzar a dar cine y siempre lo estuvo. Su capacidad es muy amplia, aún estando al cincuenta por ciento, por protocolo, ingresarían aproximadamente 300 personas.

Sin embargo, los meses de enero y febrero pueden ser los menos indicados para reiniciar, dado a que siempre fue la temporada baja para la pantalla grande. Quizás la fecha para volver al ruedo se dé en el mes de marzo, ojalá sea mucho antes.