El gobernador Sergio Ziliotto viajara a Buenos Aires pero no firmará el Consenso Fiscal. Aclaró que «no hubo presión del Gobierno Nacional, porque una de las condiciones es que las provincias renuncien a las deudas».

«Esta vez no sólo aceptan que no firmemos sino que en el Presupuesto reconocen que le deben dinero a la Provincia de La Pampa”, añadió el mandatario pampeano.

En una nota con el diario La Reforma de General Pico, Ziliotto también habló de varios temas: los cuestionamientos al Plan de Desarrollo Energético, la construcción de viviendas, el bono de fin de año para los estatales y su relación con Carlos Verna, entre otras cosas.

– Plan de Desarrollo Energético: «el objetivo es muy claro, lo planteamos antes de la pandemia, el 11 de febrero. Después, la pandemia no nos permitió empezar a desarrollar la ley. El objetivo es la soberanía energética, que podamos generar nuestra propia energía, teniendo como base a Pampetrol, para poder determinar cuál es el precio y así manejar una nueva variable de la economía. Así como podemos tener ventajas comparativas para que las inversiones para la producción tengan mayor potencialidad a partir de un banco fuerte, con un Estado que da avales, una provincia sin conflictos sociales y previsible, si ponemos en marcha un programa de incentivos fiscales que significa a mayor actividad económica menos impuestos, si le incorporamos el manejo del precio de la energía tendremos mayores posibilidades de desarrollar La Pampa. Para llegar a ese autoabastecimiento necesitamos un desarrollo normativo distinto. El principal objetivo es diversificar Pampetrol, que ya no es sólo una empresa hidrocarburífera, ahora es una empresa de energía, asociada con las cooperativas y el capital privado. No hay que tenerle miedo al capital, hay que ponerle reglas de juego. Mantenemos el sistema cooperativo como un aliado estratégico y no cercenamos ningún derecho adquirido que tengan desde los convenios de concesión. Si me preguntás por las discrepancias, me sorprenden; primero porque se puso en duda la postura del PJ, de Carlos Verna y de quién te habla, de entender que las cooperativas son un aliado estratégico, y, segundo, porque las cosas que se dijeron de la ley sólo se pueden decir sin haberla leído. Es muy compleja y larga, pero en la devolución que le hicimos a la FEPAMCO explicamos claramente qué significaban los tópicos que se incorporaban. Las inquietudes de la FEPAMCO van a ser incorporadas en la reglamentación, porque lo que se sancionó es una ley marco, ahora hay que darle operatividad. En eso seguimos trabajando pero con una cuestión distintiva, queremos que Pampetrol, que ahora es una empresa de energía, tenga la participación de las cooperativas. Como dije siempre, desarrollar La Pampa no es tarea de un gobierno o un gobernador, es una tarea de todos los sectores.

Construcción de viviendas: «a pesar de las dificultades, pudimos llevar adelante lo que planteamos. Pusimos en marcha el programa de las 1000 viviendas del plan ‘Mi Casa’ con modificaciones: en el ‘Mi Casa I’, que es el que administran los municipios, el Gobierno Provincial iba a poner el 75%, ahora, ante la crisis económica, decidimos que fuera el 100%, porque las arcas municipales fueron muy golpeadas. Pero no perdimos esa idea y estamos empezando a firmar los convenios con los municipios. Antes de fin de año vamos a tener lanzados los procesos licitatorios para las viviendas de Santa Rosa, General Pico, General Acha, Eduardo Castex y Toay. Comenzamos a acercar a 1000 familias al sueño del techo propio. Tenemos los recursos, la disponibilidad, la certeza y la decisión de que así sea, en un escenario en el que seguramente en los próximos días tendremos novedades de un plan de viviendas Fonavi para todo el país, para que también Nación nos ayude a terminar el déficit habitacional de casi 20.000 familias que necesitan una vivienda digna. Apostamos a las viviendas sociales, a las decisiones de Nación y además estamos trabajando en un sistema de financiamiento a través del IPAV, el Banco de La Pampa y el Gobierno Provincial para sectores de clase media. Es una promesa de campaña que estamos terminando de diseñar, pero también necesitamos la ayuda del contexto macroeconómico para que bajen las tasas y las cuotas no sean una carga tan pesada. Necesitamos una previsibilidad en la economía nacional.

15 mil pesos para los estatales: «lo acordamos con los gremios en las paritarias. No sólo determinamos la política salarial en ese contexto sino que acordamos un bono de fin de año de 15000 pesos para las categorías más bajas. Hay que ser claros: reconozco y entiendo los reclamos, pero hicimos un gran esfuerzo para que las categorías de abajo tengan un aumento salarial en el orden de 31%. Cuando no se tienen recursos para dar igual para todos hay que determinar prioridades. No sabemos en cuánto terminará el índice inflacionario, y ojalá pudiéramos haber dado más, pero en el contexto nacional fuimos la única provincia que respetó los convenios acordados antes de la pandemia, que tuvo paritarias y dio respuestas. Seguramente, cuando tengamos un escenario de mayor previsibilidad económica, podremos dar mejores respuestas.

La relación con Carlos Verna: “hablo mucho. Más allá de la relación política, de haber trabajado toda la vida y haber sido producto de la gestión de Carlos, tengo una amistad desde 1983. Somos amigos, más allá de dirigentes políticos. Hablamos de todo, de política y gestión. El que no nos conoce plantea que hay como una gran trama si hablo o no, pero son cosas de la vida personal de cada uno. No sé cuántos gobernadores tienen la posibilidad de recibir consejos de políticos de la trayectoria de Carlos Verna o Rubén Marín en menor medida. Sería muy egoísta desaprovecharla, porque yo no soy el dueño de la verdad, ni que aprendí todo porque fui electo gobernador. No puedo desprenderme de los recursos que tengo al mirar para atrás, más allá del mito que dice que siempre el sucesor se tiene que llevar mal con quien estuvo antes. Es imposible hablar hoy de candidaturas. Hoy tenemos una prioridad: la gente me votó para que gobierne, no para elegir candidatos, y más en pandemia. Es imposible pensar en candidaturas o en el proceso electoral, en qué vamos a hacer. Nos sobran candidatos y ascendencia sobre el electorado, eso es lo que menos intranquilidad nos produce. Porque, además, en los momentos decisorios, el PJ siempre pensó en el conjunto y en el desarrollo de la provincia”.

La relación con Alberto Fernández: «tenemos un gran apoyo del Gobierno Nacional. Cuando nos invitó a ser parte de un proyecto de gobierno, lo que nos definió fue que planteaba una agenda federal, no sólo por volver a un federalismo que consagra la Constitución Nacional sino porque para nosotros es una búsqueda permanente a nivel provincial. Tenemos un federalismo interno muy fuerte: no es casualidad que en los últimos 12 años aumentamos un 40% los recursos que transferimos automáticamente a las municipalidades, sin haber tenido reciprocidad de Nación. Una de las virtudes y satisfacciones que tenemos es que esa agenda federal que prometió en campaña se está llevando adelante. Nos sentimos muy contenidos. En nueve meses de gestión vino el presidente, no a hacer una visita protocolar sino a traer obra pública, recursos, y siete ministros, lo que es inédito. Para tener un número: en el Presupuesto 2021, en obras públicas, para La Pampa llegarán cerca de 5000 millones de pesos, cuando en los 4 años anteriores hubo una sola obra de magnitud con fondos nacionales: 63 viviendas. Ni siquiera terminaron el 30% de tres jardines, rompieron la red troncal de las rutas nacionales, lo que devino en que se deterioraran muchísimo las redes secundarias. Hoy, a pesar de la gran deuda, se pusieron en marcha todos los contratos de rutas nacionales caídos, la 35, la 188, la 151 y la 152, Vialidad Nacional tuvo que recomponer una deuda de 35000 millones de pesos, pagar certificados incumplidos por el gobierno anterior, renegociar contratos y ponerlos en marcha. Por eso vamos a tener un gran año 2021 en cuanto al apoyo del Gobierno Nacional. La semana pasada, el Ministro de Salud, Ginés González García, recorrió el hospital y prometió fondos por 1200 millones de pesos; nos aprobaron un programa a través del BID que implicará para La Pampa un aporte no reintegrable de 20 millones de dólares para ver cómo administramos los residuos urbanos, cómo terminamos con los basurales a cielo abierto, cómo, a partir del reciclaje. generamos actividad económica y cómo desde lo que no se puede recuperar generamos energía a través de la biomasa. Es parte del esquema de lo que planteamos como la ley de Desarrollo Energético para 20 años. Tenemos un gran apoyo y un Presidente consustanciado con el hecho de que el desarrollo de la Argentina pasa por el desarrollo armónico de las provincias, con igualdad de oportunidades para todos los argentinos, vivan donde vivan. Hay un artículo en el presupuesto 2021 que dispone que inmediatamente la Corte Suprema de Justicia determine el índice de actualización, el Gobierno Nacional se hará cargo de la deuda que tiene con La Pampa. Ha tenido la voluntad política de reconocer en el Presupuesto una deuda que está en la Justicia porque el Gobierno anterior no la reconoció y que tiene que ver con coparticipación mal liquidada, con descuentos que no correspondían. Con respecto a la deuda histórica por el déficit previsional 2009/2014, un mes después de haber asumido firmó un convenio para que el ANSES, el Instituto de Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda de La Pampa definan cuál es el monto histórico. Después nos pondremos de acuerdo en cuál va a ser la actualización y la moneda, y la forma y plazo en el que nos van a pagar. Pero hay un reconocimiento. Mañana (por hoy) se firma el Consenso Fiscal, y muchos gobernadores lo pidieron, porque es una forma de desahogarse financieramente. Nosotros no lo firmaremos, porque no los necesitamos, pero no hubo presión del Gobierno Nacional, porque una de las condiciones es que las provincias renuncien a las deudas. Esta vez no solo aceptan que no firmemos sino que en el Presupuesto reconocen que le deben dinero a la Provincia de La Pampa.

Fuente: El Diario