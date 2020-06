La localidad de 25 de Mayo todavía no sale de su conmoción ante la pérdida de Mariana Orihuela, una joven que se quitó la vida en San Rafael (Mendoza). La chica había denunciado que en abril del año pasado que había sido abusada sexualmente.

Un grupo de mujeres de la localidad de 25 de Mayo, cuando Mariana contó el padecimiento en noviembre del año pasado, escrachó al presunto violador: un chico que era amigo de la víctima y que le habría convidado una bebida que le hizo perder el conocimiento para cometer el abuso.

En noviembre se conoció un escrito de Mariana, que las mujeres en lucha hicieron circular con su consentimiento para que todo el pueblo conociera el caso. “No quería asumir que era una más, no quería sentir que la persona a la cual llamaba amigo, me había violado, me dejó destrozada, triste y asustada, ya no salgo como antes a la calle, ya no confío en nadie y tampoco puedo ser feliz en paz sabiendo que él está libre, impune”, escribió en aquel momento, según reprodujo ahora InfoYa y Radio Génesis.

“Me animé a hablar, hable y ya no me calle más, hice la denuncia y aun así nada cambió, yo no me callo más. Lo único más grande al amor a la libertad es el odio a quien te la quita”, concluyó aquella vez.

