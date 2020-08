Los jueces subrogantes del TIP, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora, confirmaron este jueves que es inadmisible el recurso que habían presentado los imputados por violar la cuarentena el día del amigo.

Los jueces subrogantes del Tribunal de Impugnación Penal, Andrés Olié y Daniel Saez Zamora, confirmaron este jueves la inadmisibilidad del recurso que presentaron los dos jueces y el fiscal imputados por violar la cuarentena el pasado día del amigo, y de esta forma seguirá adelante la investigación.

Fuentes de la causa confirmaron a El Diario la resolución que respaldó lo que había decidido antes la presidenta del TIP, Alejandra Ongaro.

Así seguirá la producción de pruebas en la causa por violación de la cuarentena en la que están involucrados los jueces Miguel Vagge, Tomás Balaguer y el fiscal Guillermo Sancho, entre otros.

El abogado defensor José Mario Aguerrido había presentado una impugnación a la decisión de la presidenta del Tribunal de Impugnación Penal, Alejandra Ongaro, de rechazar por improcedente la impugnación que había formulado al rechazo de declarar nula la investigación.

La jueza de Control, Florencia Maza, había decidido la semana pasada que se realice la apertura de las cámaras de seguridad del edificio de Pedro Arcuri (el funcionario que estuvo en la cena y fue echado por el gobierno provincial) en la Argentino Valle y también a las de la vivienda ubicada en Plumerillo y Olga Orozco, del juez Balaguer; y del local comercial Tierra Mía. Esas filmaciones quedarán en manos de la jueza de control pero no les dará acceso a la fiscalía ni al defensor de los involucrados, hasta tanto no se resuelvan las impugnaciones que llevaron a la suspensión de esas medidas de prueba ordenadas con anterioridad. Ahora podrán verlas.

Esgrima judicial

Cabe recordar que la presidenta provisoria del Tribunal de Impugnación Penal, Alejandra Ongaro, rechazó in limine hace una semana el recurso de impugnación que había presentado el abogado defensor de los dos jueces y el fiscal imputados por violar la cuarentena el último día del amigo. La jueza consideró que no corresponde ese tipo de recurso y, de esta manera, la causa siguen en pie.

El abogado José Mario Aguerrido había intentado un nuevo recurso -de reposición- pero finalmente sufrió un revés.

El TIP, provisoriamente presidido por la jueza Alejandra Ongaro, rechazó in límine el recurso. «Resulta formalmente improcedente, toda vez que la resolución recurrida no constituye una decisión impugnable en los términos del artículo 389 y 392 del Código Penal. Respecto al encuadre legal que del requerimento hace la defensa, el mismo no resulta aplicable conforme a la enumeración taxativa que realiza el código de forma sobre las causales de extinción de la acción penal (art.59)», resolvió la jueza hace una semana, según el acta a la que accedió El Diario.

En búsqueda de la nulidad

Cabe recordar que Ongaro ocupa la presidencia del TIP después del sorteo que debió realizarse entre los jueces de Audiencia, ante la inhibición de todos los integrantes de ese organismo judicial.

El recurso de impugnación de la causa fue presentado por la defensa contra la resolución de la jueza de Control Florencia Maza, quien había rechazado el tratamiento de la cuestión de fondo.

El abogado Aguerrido, planteó la nulidad de la causa por entender que la investigación se inició a partir de que el empresario de General Acha Carlos Ruiz Pérez se autoincriminó, después de dar positivo de COVID-19, al contarle a un médico con quiénes había participado en ese encuentro social.

A partir de esa información, el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, realizó la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal por la supuesta violación de la cuarentena de los jueces Pablo Balaguer y Miguel Vagge; el fiscal general Guillermo Sancho; el empresario Ruiz Pérez, el abogado Marcelo Molín y el exfuncionario de Salud, Pedro Arcuri (fue echado a raíz del escándalo).

Ante la negativa de Maza de resolver sobre ese pedido de nulidad, Aguerrido recurrió al Tribunal de Impugnación Penal (TIP). En el TIP se excusaron todos sus integrantes: Fernando Rivarola, Mauricio Piombi, María Elena Gregoire y María Eugenia Schijvarger. El motivo fue que Balaguer, uno de los investigados, es integrante de ese tribunal.

La causa, como explicó el fiscal Andrés Torino, está en un impasse hasta que se resuelva el recurso de impugnación presentado por la defensa.

La semana pasada se conoció que el fiscal general Jorge Marcelo Amado, que interviene también en la causa, consideró que es clave la prueba de las cámaras de videovigilancia y ratificó que demuestra que los funcionarios judiciales circularon de una vivienda a otra en un horario donde estaban prohibidos los encuentros sociales. Las imágenes demostrarían que el fiscal general Sancho y el juez correccional Vagge se fueron de la casa de Pablo Balaguer, donde compartieron una cena, en un horario prohibido para los encuentros sociales, alrededor de la medianoche, y lejos del que Vagge admitió públicamente (las 20:30 horas).

La estrategia de la defensa, en el inicio, fue presentar un pedido del principio de oportunidad (salir de la causa por ser la primera vez que una persona enfrenta un delito) que le rechazó la jueza Maza. Luego, pidió la nulidad, por la autoincriminación de Ruiz Pérez, que fue rechazada por la misma jueza, por lo que ahora resolvió, en principio, Ongaro ante la excusación de todos los integrantes del TIP.