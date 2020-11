El Juzgado Contravencional de Faltas de la provincia rechazó el recurso de apelación presentado por Guillermo Lett, el organizador de una fiesta clandestina en plena cuarentena que reunió a 78 personas, contra el fallo de la Justicia municipal, que le había impuesto una multa por $211 mil.

En su fallo de cinco carátulas, el juez de Control subrogante, Néstor Daniel Ralli, reafirmó las actuaciones del juez de Faltas municipal César Ortiz, y rechazó los argumentos presentados por la defensa de Lett, quién es investigado en el Fuero Penal provincial por la violación al Artículo 205 del Código Procesal Penal.

Uno de los cuestionamientos impuestos por la defensa del organizador de la fiesta que se llevó a cabo el pasado 21 de junio, cuando la provincia estaba en la Fase 1 de la cuarentena debido a la pandemia de coronavirus, fue que los argumentos del fallo de Ortiz afectaron el principio non bis in ídem por juzgar la comisión de delitos contra la Salud al igual que en la investigación fiscal, es decir, extender la jurisdicción Administrativa a la Penal.

En ese aspecto, Ralli sostuvo que «no sucede en el presente caso e el que la sanción (municipal) fue impuesta por la realización de una reunión pública con el objetivo de entretenimiento, sin el permiso municipal correspondiente» mientras que la investigación del Ministerio Público «estaría orientada a la presunta comisión de un delito contra la Salud Pública».

Distintos procesos

Pese a lo señalado antes, en la apelación que presentó la defensa de Lett son varios los puntos que sostienen que la actuación del Juzgado Municipal de Faltas invade la jurisdicción penal investigada por el Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, en el rechazo Ralli sostuvo que se trata de los hechos investigados por ambas competencias «son distintos».

Y reiteró: «En el Fuero Penal se investiga un acontecimiento relacionado a la presunta violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la propagación de una epidemia (Art. 205 CPP); y el Fuero Contravencional Administrativo se investiga un acontecimiento que configuraría dentro de las características de un espectáculo público prescpripto en la Ordenanza Municipal de Santa Rosa Nº 3218/04».

En la causa llevada adelante por el municipio, el juez de Faltas se limitó, de acuerdo al fallo, a analizar las conductas «contravencionalmente reprochables» ejercidas por Lett. O sea, la falta de habilitación municipal para la realización de un evento con ingreso de público, la presencia de más de 78 personas y la existencia de bebidas alcohólicas, cuyas pruebas «dan cuenta de ello y que no fueron desacreditadas en los momentos procesales en los que participó el organizador de la fiesta ilegal».

No fue espontáneo

Otro de los puntos fuertes del recurso de apelación impuesto por la defensa es que no existió una convocatoria pública por las redes sociales en días previos, sino que surgieron invitaciones particulares por distintos medios a lo que iba a ser una «juntada tranquila». Sin embargo, en la sentencia a la que accedió este medio, el juez subrogante aseguró que «el Juez de Faltas argumentó con elementos de convicción suficientes para tener por probado que el acceso al domicilio de Lett era libre» y que las únicas personas impedidas para entrar fueron quienes llegaron cuando estaba la consigna policial en la puerta del domicilio ubicado en colectora de Avenida Perón al 1.700.

Además, el fallo agregó que la declaración de varios testigos se pudo saber que el día anterior a la fiesta realizada el 21 de junio «en horas de la tarde ya tenían conocimiento de la reunión en ese domicilio, algo que, de acuerdo al documento «desvirtúa la hipótesis de que espontáneamente se fueron incorporando personas».

Multa

En el fallo inicial, el juez municipal le impuso a Lett una multa por $211.000 correspondientes a diez veces la asignación correspondiente a la categoría 16 de un agente administrativo municipal.

Si bien en el Artículo 78 del Código Contravencional de la provincia se establece que hasta cinco días después de notificada la resolución la defensa puede presentar un recurso de impugnación ante el Tribunal de Impugnación Penal (TIP), una fuente judicial ligada a la causa aseguró que en este caso no está la posibilidad de acceder a esa instancia debido a que «en el TIP hay distintos criterios, pero el actual no deja lugar a acceder a la instancia.

Por otra parte, y tal como informó este diario hace algunos días, la justicia provincial también le impuso a Lett la obligación de reparar el daño cometido con la realización de 500 horas de trabajos comunitarios en el área de Espacios Verdes de la Municipalidad de Santa Rosa y la entrega de más de mil barbijos destinados a agentes de Salud.

Un curioso descargo

En el documento al que accedió este diario donde se rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa de Guillermo Lett, también se adjuntó un fragmento de la declaración del acusado, en el que trató de desligarse de que fue el autor de la convocatoria con un argumento cuanto menos curioso. «La ingesta de alcohol de esa noche me llevó a un estado de pérdida de control de situación de mi persona (voluntad e intención) y de mi domicilio, donde claramente desconozco quién o quiénes invitaban a personas a mi hogar», señaló textualmente el fallo.

Vale destacar que ese 21 de junio estaba vigente a nivel provincial la Fase 1 de la cuarentena, con restricciones mucho más severas que las actuales, ya que entre las actividades prohibidas estaban los encuentros familiares y sociales. Sin embargo, para Lett ese día «sencillamente existió un encuentro de un número pequeño de amigos, donde espontáneamente, sin organización y objetivo previo (…) se fueron sumando personas de acuerdo a lo que me fueron contando y me fui enterando».

Fuente: La Arena