La noticia, en un principio, sacudió a todos. A dos días del duelo frente a Bayern Munich por los cuartos de final de la Champions League, el Barcelona confirmó un caso de coronavirus en su plantel. Sin embargo, desde el club intentaron llevar tranquilidad a sus hinchas.

Es que, según el comunicado oficial, uno de los hisopados realizados este martes a los 9 jugadores que arrancan la pretemporada dio positivo, pero se trata de un jugador que no tuvo contacto alguno con el resto del plantel que viajará este jueves para jugar por la Champions.

