El Gobierno de la Provincia de La Pampa a través del Ministerio de Salud comunica que, en horas de la tarde del 1 de septiembre, se finalizó con el procesamiento de 49 muestras analizadas en los laboratorios de Bacteriología del Hospital Lucio Molas, del Gobernador Centeno, y de la Dirección de Epidemiología, de las cuales 4 de ellas resultaron positivas para COVID-19.

De los casos confirmados 3 residen en General Pico, 2 de estos son contacto estrecho de un caso confirmado anteriormente y el tercero es una señora que se encuentra internada por neumonía. Se está llevando a cabo la investigación epidemiológica, con los datos relevados al momento, el nexo tendría relación con un transportista que refiere contacto con las personas confirmadas como positivas esta semana en la localidad. Por otro lado, el cuarto caso confirmado en la tarde de hoy reside en la localidad de La Adela, se trata de un caso importado de la provincia de Río Negro, que se encontraba cumpliendo aislamiento.

“Búsqueda Activa” en el Barrio Fonavi 42

Se llevó a cabo el programa Búsqueda Activa de posibles casos de COVID en el barrio Fonavi 42. Se visitaron 343 viviendas en la zona de influencia del centro de salud del barrio, y se encuestaron 1106 personas. No se detectaron pacientes con síntomas respiratorios, motivo por el cual no se realizó ningún hisopado. También se relevó datos sobre calendarios de vacunas y la medicación en pacientes crónicos, no encontrándose ninguna anormalidad.

“Búsqueda Activa” en General Pico

En el día de mañana entre las 10:00 y 15:00 horas se llevará a cabo en la Ciudad de General Pico, la segunda actividad enmarcada dentro del Programa «Búsqueda Activa de COVID- 19» en la zona Centro de la localidad. La misma se desarrollará entre las calles Avenida San Martin y calle 10 y las manzanas comprendidas desde la Calle 19 hasta la calle 9.

Situación Provincial

Desde el inicio de la pandemia, en nuestra pPovincia, se registraron un total 208 casos positivos para COVID-19, de los cuales 22 permanecen activos, 2 han fallecido y 184 se han recuperado. Los casos confirmados activos están distribuidos de la siguiente manera: 4 en la Ciudad de Santa Rosa, 9 en General Pico, 1 en Catriló, 2 en Guatraché, 2 en La Adela, 1 en Macachín, 1 en 25 de Mayo y 2 en Gobernador Duval.

Se encuentran internadas un total de 4 personas confirmadas para COVID-19. En General Pico, en el Hospital Gobernador Centeno 2 personas en clínica médica. En el Centro Emergente de Asistencia Respiratoria de la localidad de Santa Rosa, se encuentran internadas 2 personas en clínica médica.