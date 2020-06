El presidente del STJ, José Sappa, dijo que los cambios generan resistencia y cuestionó al SITRAJ porque «no manifiesta cuál es la afectación» a trabajadores y trabajadoras.

El presidente del Superior Tribunal de Justicia José Sappa respaldó la decisión que tomó el máximo organismo judicial de suspender la tradicional feria de invierno. «Tratamos de no afectar los derechos de los trabajadores, pero hay decisiones de política institucional que tenemos que tomar», aseveró el titular del STJ, en referencia no solo a la feria judicial sino también a las modificaciones en la metodología laboral, que implica por ejemplo el teletrabajo.

Sappa sostuvo que el Sindicato de Trabajadores Judiciales, que se declaró en alerta ante esta situación y rechaza la suspensión de la feria, «no nos dice cuál es la afectación» de manera concreta. Y diferenció la feria judicial de las licencias que corresponden a quienes se desempeñan en el Poder Judicial.

También dijo, entrevistado en Radio Kermés, que si se produce un encuentro de las partes en el área de Trabajo y allí se determina que hay algún tipo de vulneración, no aplicarán la medida que ya fue definida por Acordada.

Sappa evaluó también que «la digitalización total del expediente modifica la manera de trabajar, hasta que culturalmente pase a ser una nueva gimnasia. Estos cambios que se iban a producir en un tiempo prolongado se aceleraron con la pandemia. Todo lo no regulado se tuvo que regular, se aceleraron las decisiones, pero es para mejor», consideró.

Admitió que en ese contexto «hay personas que pueden estar molestas porque es un cambio y todo cambio genera sus resistencias».

Acerca de la feria, Sappa explicó que «he recibido notas del gremio y no me manifiestan cuál es la afectación del derecho. La feria es una atribución del Poder Judicial, otra cosa es la licencia, que es un derecho del trabajador. Son cosas distintas. Respetamos la licencia. ¿Cuándo la tienen? Regulamos cuándo pueden llegar a tener licencia. Si hay quienes quieren tomarse la licencia del 13 al 24 lo pueden hacer, si no quieren la licencia compensatoria y lo quieren hacer posteriormente, lo pueden hacer. La afectación al trabajador no la vimos ni han presentado un escrito que la demuestre», aseguró el titular del Poder Judicial.

También mencionó que «a su vez, para no afectar trabajadores, hemos reducido en ese tiempo en dos horas. Tratamos de regular, suspender la feria, pero sin afectar al trabajador. Veo que el gremio ha hecho un escrito, pidiendo audiencia en Trabajo y cuando corran traslado responderemos y si hay violación de algún derecho lo tendremos en cuenta y si no la hay mantendremos la suspensión de la feria judicial», completó.