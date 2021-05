Los clubes de la Liga Cultural definieron que no habrá fútbol los próximos dos fines de semana debido a la situación sanitaria apremiante por la pandemia del coronavirus y a la imposibilidad de realizar actividades con público.

Además definieron que volverán a reunirse para hacer una evaluación el próximo viernes 21 de mayo con la posibilidad de reanudar la competencia el lunes 24 o martes 25. «No es una suspensión, es una postergación», subrayó el presidente Guillermo Rechimont.

Fue una de las reuniones con más acuerdos de los últimos tiempos porque la mayoría de los representantes de los clubes coincidió en parar la pelota momentáneamente.

«Hasta el 21 no se puede realizar actividad con público, ya pasaron las dos semanas de ayuda económica de la provincia, hoy estamos preocupados por la situación epidemiológica y por la realidad económica de las instituciones. Desde mi punto de vista lo más conveniente sería parar 15 días, hacer una reunión de Consejo Directivo y analizar la situación del torneo, ver cómo se puede culminar para no suspenderlo definitivamente», dijo Rechimont

En la reunión, que tuvo la presencia de alrededor de 30 clubes, sobrevoló la idea de que es preciso hacer el esfuerzo para continuar con la actividad y finalizar el torneo, más allá de esta «pausa» fechada hasta el 21 de mayo.

Por supuesto que hubo algunas voces que buscaron continuar con la actividad argumentando que en la actividad deportiva los contagios que se producen son casi nulos. «No es el fútbol el problema, las plazas están llenas de gente. Si suspendemos el fútbol los domingos la gente se va a quedar en las casas o se van a juntar en algún lado. No ganamos nada con esto», adujo Javier Martocci de Huracán de Guatraché.

«Yo coincido con vos, no es una cuestión sanitaria sino de cómo se puede sustentar las instituciones sin público. Quedó demostrado que la actividad no es una cuestión de contagios, más que nada es la sanidad económica de las instituciones», contestó Rechimont.

En el mismo sentido hubo otras voces interesadas en continuar aunque no haya público ni apoyo económico como lo fundamentó Darío Monsalvo de Independiente de Doblas que dijo que es el momento para «ser creativos como dirigentes para buscar otras soluciones de financiación».

All Boys y Mac Allister fueron en el mismo sentido, ambos quieren jugar pero adhieren a la postergación por 15 días. «Hay que adherirse al decreto y después ver. No podemos tomar la decisión de suspender o no, porque en los clubes se mueve mucha gente», dijo el «Pato» Mac Allister.

La decisión más ortodoxa fue la de General Belgrano que dijo que sin público no jugará el torneo y que en caso de que se decida continuar jugando sin público solicitarán la posibilidad de abandonar la competencia sin recibir ninguna sanción. «La posición de Belgrano es no jugar. Si se vota por seguir, Belgrano solicitará salir del campeonato sin ser sancionado», sentenció Jorge Zaldarriaga, el representante del Trico.

Finalmente todos acordaron en que será muy importante comenzar con la competencia del fútbol infantil y las divisiones formativas porque los chicos hace mucho tiempo que no lo hacen con regularidad.

En conclusión, el viernes 21 de mayo será el día clave para el retorno de la actividad. Mientras tanto, habrá que cuidarse, utilizar barbijo, evitar los encuentros sociales con el objetivo de que disminuya el número de contagiados en la provincia para que la pelota vuelva a rodar y el público pueda alentar a su equipo.

Fuente: Diario de La Pampa