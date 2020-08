El tratamiento de los pliegos para ocupar cargos en Pampetrol, en la Cámara de Diputados, puso en evidencia algunas de las peores características de los representantes políticos de distintas fuerzas.

Bienvenida sea, desde ya, la discusión pública sobre asuntos que conciernen a la ciudadanía toda, aunque el camino elegido haya sido más bien el de la confusión, las acusaciones y las contradicciones.

La designación de Martín Matzkin como síndico generó el mayor cruce de rispideces, no solo por la persona de la que se trata y el apellido que lleva -vinculado también al alineamiento político- sino por los mecanismos que derivaron en su designación y los posicionamientos que se tomaron en torno a esas posturas.

El peronismo impuso su número sin poder disimular una circunstancia demasiado evidente: su conducta política fue contradictoria con la que tuvo años antes, cuando eligió al representante de la minoría legislativa haciendo una interpretación contraria a la que hizo esta vez.

La abstención de Facundo Sola para no votar a contramano de sí mismo es la evidencia final de que no pocas veces el justicialismo se toma natural la interpretación de las leyes de acuerdo a conveniencias de coyuntura.

A ese interés, porque había coincidencias, se plegó esta vez el PRO, cuya contradicción fundamental es política y más de fondo, no legal: llegó a la Cámara como parte de una alianza en la que no cree, que solo usó para llegar a la Presidencia y sacar provecho de la estructura de la UCR y por eso ni bien arrancó la gestión legislativa armó rancho aparte (con absoluto derecho, claro está, pero de modo totalmente incoherente respecto de su participación en la campaña electoral).

Finalmente el bloque radical eligió inclinarse por la abstención, ante la confusión de la ley pero también ante la imposibilidad de hallar otro consenso interno, y para evitar el papelón que fue en su momento la votación en disidencia (el día que se votaron pliegos del Banco de La Pampa), aunque aun así legisladores y legisladoras no zafaron del fuego amigo, porque muy prontamente llegaron dardazos desde la propia conducción partidaria.

Avanza en el concejo deliberante la creación de un registro de cultivadores de cannabis.

Un claro y enriquecido consenso parece abrirse paso en el Concejo Deliberante de Santa Rosa hacia la sanción del proyecto que permita un registro de cultivadores de cannabis medicinal.

La propuesta del oficialismo ya parece contar con el visto bueno de las otras pertenencias políticas, pero además el desfile de personas y argumentos en los debates de comisión abren la puerta a que se genere una nueva conciencia y a que la iniciativa sea el primer paso para ir un poco más allá.

La explicación que han dado en estas semanas profesionales, conocedores, expertos y usuarios que relataron sus casos personales ya despejaron toda duda en la enorme mayoría de quienes componen el cuerpo legislativo. El tema, que muchas veces parece estar solo en algunas agendas, cruza sin embargo transversalmente a la población y es un asunto popular de la vida cotidiana, a partir de la mirada juvenil que no recarga con estigmas al cannabis como podía ocurrir en generaciones anteriores, pero también del efecto concreto que alivia diairiamente a muchas personas de avanzada edad.

La oportunidad de la sanción del proyecto en Santa Rosa tiene que ser no solo la formalización de una regulación, sino un ejemplo concreto del consenso que atraviesa a las fuerzas partidarias cuando en lugar de repetirse frases vacías o conceptos afincados porque sí, se atiende al testimonio de quienes de verdad conocen sobre un tema y de quienes son los afectados directos por las decisiones que se toman.

Bienvenido sea que el cannabis haya llegado de este modo a las políticas públicas locales y que se siga profundizando en esos encuentros en el Concejo, puesto que lo actuado no solo aportará a la sanción de una ordenanza en Santa Rosa, sino que debe convertirse en necesario disparador de una ofensiva más extensa y desarrollada, con alcance en otras comunas y una decisión provincial de encarar la temática.

Es una paradoja que la provincia no haya adherido aun a la ley nacional que está en vías de reglamentación, pese a que en el período anterior legisladores de las distintas bancas ya habían acordado ese trámite, necesario e imprescindible.

También reina una negativa de la mayoría de la corporación médica a atender argumentaciones y evidencias que no son tal vez las de la ciencia tradicional, rentada y capitalista, pero que sin embargo constituyen una comprobación fáctica de los efectos positivos del cannabis: quedarse en la vieja teoría no solo constituye un atraso y una forma retrógrada de abordar el tema, sino que hasta puede instalar la sospecha de que determinadas dilaciones se dan para beneficio del comercio internacional de la sustancia.

En ese sentido, son positivos los consensos que parecen estar tejiéndose en el Concejo de Santa Rosa, tanto para este tema como para algunos otros: en la semana la oposición política dio aval público a la decisión del Ejecutivo de impulsar el cobro de tasas a sectores potentados que adeudan millones, del mismo modo que diversas agrupaciones partidarias repudiaron las declaraciones golpistas de Eduardo Duhalde o que sonó también desde el bloque del Frente Pampeano una reivindicación del decreto nacional que considera servicios públicos a Internet, la TV paga y la telefonía celular.

