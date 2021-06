Patricia Bullrich, junto al ala dura del PRO, envió un informe a la ONU manifestando su malestar por la campaña de vacunación en la Argentina, pese a que ya llegaron al país cerca de 20 millones de dosis para aplicar contra el Covid-19.

Pese a que Argentina está entre los países del mundo que más vacunó y que más dosis compró, desde un sector de la oposición insisten con que faltan vacunas y reclaman porque llegan las dosis del laboratorio Pfizer, que tiene faltantes en todos los países del mundo.

En el contexto de que cada vez es más complicado conseguir vacunas, al punto que desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reconoció que se intentó comprar dosis pero que no pudieron, Bullrich y sus «soldados» pretenderían evitar que sigan llegando vacunas.

«El análisis que hacemos con esa nota, es que la desesperación por perder las elecciones pasadas y las que se vienen los llevan a hacer y decir cualquier cosas», explicaron a M1 fuentes oficiales.

«Enviamos a la ONU un informe sobre la administración de las vacunas en Argentina. La falta de transparencia e información clara nos lleva a que pongamos en marcha esta alerta temprana. Los argentinos no tenemos ni respuestas ni transparencia», escribió Patricia Bullrich.

LA CARTA ENVIADA POR BULLRICH A LA ONU

Nos dirigimos a usted, por medio de la presente, a fin de hacerle llegar un detallado informe acerca del plan de vacunación contra el virus COVID-19 implementado por el Gobierno de la República Argentina. Los hechos y la información que se desarrollan a continuación dan cuenta de que el plan nacional de vacunación no cumple los estándares mínimos de respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas previstos por la Resolución 1/2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del SACROI-COVID19, en particular los principios de transparencia, participación, rendición de cuentas, igualdad y no discriminación. En concreto:

La distribución de las vacunas no respetó los principios de igualdad y no discriminación. No se brindó información adecuada y suficiente sobre todas las vacunas que se aplican en el país. No se respetaron los derechos de acceso a la información, transparencia y combate contra la corrupción.

Es en ese carácter que elevamos a usted el presente informe, brindando nuestra disposición a la colaboración conforme considere, con el objeto de impulsar inmediatas “Alertas Tempranas” sobre la implementación del plan nacional de vacunación desarrollado en la República Argentina.

Saludamos a la Sra. Alta Comisionada muy atentamente.

PATRICIA BULLRICH. OSCAR AGUAD. EDUARDO AMADEO. FEDERICO ANGELINI. FLORENCIA ARIETTO. PAULA BERTOL. JULIÁN CURI. JUAN CURUTCHET. ÁLVARO DE LAMADRID. JIMENA DE LA TORRE. OMAR DEMARCHI. JORGE ENRIQUEZ. SILVANA GIUDICI. MARTÍN GRANDE. FERNANDO IGLESIAS. INGRID JETTER. LUCIANO LASPINA. JOSÉ NUÑEZ. GERARDO MILMAN. LUIS PETRI. LAURA RODRIGUEZ MACHADO. ADRIANA RUARTE. JULIO SAHAD. HÉCTOR STEFANI. PABLO TORELLO. IGNACIO TORRES. PATRICIA VÁSQUEZ. PABLO WALTER. WALDO WOLFF.

