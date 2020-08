Un hecho repudiable sucedió en La Pampa y generó un gran enojo por parte de la sociedad con el gobierno de Sergio Ziliotto. En un claro hecho de censura y discriminación, Graciela Etcheverrigaray fue desplazada del Canal 3 de La Pampa y el programa que conduce hace 25 años no saldrá más al aire.

Miriam Alvarez, nueva directora General de Comunicación y a su vez nueva directora del Canal 3 de La Pampa, puesta por el gobierno de Ziliotto y complicidad de la Subsecretaría de medios, decidió dejarla sin su plataforma de difusión. Hecho que involucra a las autoridades del canal y al Subsecretario Jose Pérez.

La información que le dieron a Etcheverrigaray es que se realizaría un concurso en el Canal y que debía enviar material. Lo que no le dijeron es que si no resultaba ganadora la iban a sacar del aire. Mucho menos que las beneficiadas iban a ser todas las productoras amigas del gobierno actual, ya que el Canal 3 de La Pampa se pobló de radicales y gente del PRO.

Fuentes cercanas a prensa confirmaron a Impacto Castex que las productoras que eligieron del Gobierno de Ziliotto pondrá 12 millones de pesos en Canal 3 ¿A dónde irán los 12 millones de pesos que el gobierno invertirá en Canal 3? ¿Con quién y entre quiénes repartirán ese dinero? ¿Es “el canal de los pampeanos” o el canal de los negociados políticos?

¿Acaso la nueva directora de comunicación Mirian Alvarez no tiene la capacidad de poder buscar programas que sean producido por pampeanos? Ya que el slogan es «el canal de los pampeanos» ¿No tenemos periodistas, productores que puedan hacer programas en el canal que debería ser de todos los pampeanos? ¿Por qué dejan afuera a gente del Justicialismo con muchos años de antigüedad que ha trabajado con convicción con diferentes mandatos políticos? removidos la prensa del gobernador Ziliotto en complicidad con Miriam Alvarez.

¿Quién nombró a Mirian Alvarez? Y quién estuvo en complicidad para que lleguen esos 12 millones de pesos a cambio de desplazar a empleados con mucha antigüedad en Canal 3.

El concurso benefició a productoras afines al gobierno, con la complicidad de Perez, subsecretario de medios de la provincia. ¿Por qué se mete la economía política de Ziliotto y sus secuaces, sacando gente que hace 25 años está en el canal? ¿Cuánto tiene que ver en esto Carlos Gossio, Director General de contenidos?

Una situación de discriminación y partidización que no es ajena. Ya que el mismo Pérez y Julio González le sacaron a este medio de comunicación y a su directora la pauta oficial correspondiente. ¿Cuánto tendrá que ver el Secretario de Estado Banini que le cortó la pauta a este medio en complicidad con el diputado González?

La prensa que maneja Ziliotto se encuentra hoy en la mira. ¿Banini tiene que ver en los 12 millones que quedarían por traer las productoras de Ziliotto? ¿Por qué “el canal de los pampeanos” decide sacar Justicialismo para poner gente de la oposición y maltratar y sacar del canal a gente con 25 años de experiencia para traer a productoras de afuera?

Esta situación deja expuesto una vez más los negociados del gobierno pampeano.

Graciela Etcheverrigaray dialogó con Impacto Castex y comentó que Pérez le ofreció siete minutos en un magazine, de los cuales sólo tendría cuatro minutos para llevar un invitado. Además que la periodicidad sería de una vez por semana o cada quince días. Otra muestra más del destrato de la subsecretaría de medios y de la nueva directora del canal Miriam Alvarez para con una señora que hace 25 años trabaja en el canal.

“Eso no nos sirve, necesitamos algo serio. Día, horario y tiempo», expresó Etcheverrigaray. Y además aseguró: «Me hicieron una cama, es increíble. Pero voy a seguir trabajando y luchando. No van a hacerme callar».

«En cuatro minutos no puedo darle espacio a los chicos. No se por que no entienden y cada vez me enojo más», soltó Etcheverrigaray.

Además reveló que en sus primeros años en Canal 3 ella y todo su equipo estuvieron sin cobrar un sueldo. Acerca de cómo realiza el programa, Graciela comentó: «El programa, por situaciones obvias, los grabo en mi casa. Tengo miles de necesidades que no hay en cualquier lado. Está acondicionada para poder grabar. Con lo que me propuso Pérez si yo tengo que ir al baño no llego a hacer ni una nota”.

Graciela fue sintiendo diversas sensaciones con el correr del tiempo, por momentos su voz se entrecortaba y florecían las lágrimas ante tanta injusticia. “Por momentos timbié el programa”, manifestó. Hasta llegó a sentir que le habían hecho una cama. Al comenzar la entrevista en Impacto Castex, Etcheverrigaray creía que habían sido contemplativos con ella (al ofrecerle siete minutos en un magazine), pero con el correr de las preguntas se dio cuenta que desde Pérez hasta Miriam Álvarez la usaron, le mintieron y la discriminaron.

«Nunca me avisaron nada. Me dijeron que teníamos que presentarnos a un concurso. Y no entendía porque hace 25 años que hacemos el programa. Teníamos que armar un proyecto, que ya estaba armado. Al que ganaba el concurso le pagaban cien mil pesos por mes para el programa. A nosotros que tenemos una institución y eso era importante para nosotros. Nos asegurábamos poder pagar todo tranquilos»

Graciela Etcheverrigaray trabajó 25 años ininterrumpidos en el Canal 3 de Santa Rosa. Ella es discapacitada motora y su programa es una fuente de difusión para las personas del Interior del país. “Mi bandera es la discapacidad. Yo me ocupo de eso esté el funcionario que esté”, afirmó en diálogo con el periodístico que se emite por la 99.9.

El programa era emitido los sábados a las 12:30. Allí tenía un contacto especial con la gente. Era un servicio a la comunidad y sobre todo a la gente de La Pampa y el Interior. El dinero que recaudaban por publicidad del programa lo donan al Hogar ADIS, un lugar para personas con discapacidad intelectual moderada y profunda.

«Estoy esperando saber si se revierte la situación. Ha sido duro para este sector porque no hay muchos programas acerca de discapacidades en el país. Y es el único en La Pampa. A mi me preocupa mucho porque con este programa yo he dado mucha información al Interior», añadió.