La Liga Profesional de Fútbol y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidieron hace un tiempo romper el vínculo que había firmado en 2017 la por entonces Superliga con Fox, por lo que la televisación de la Copa Liga Profesional tendrá cambios para esta temporada.

Unos 20 representantes de los 24 clubes que componen la máxima categoría del fútbol argentino votaron la rescisión del vínculo antes del sorteo de la Copa Liga Profesional 2020, que se realizó el viernes 16 en el predio de la AFA en Ezeiza.

El argumento utilizado fueron las irregularidades que se le atribuyen a la empresa Fox Sports Latin America al no informar su fusión con la cadena ESPN, controlada por Disney, que la adquirió el año pasado por 71.300 millones de dólares.

Qué canales transmiten la Copa Liga Profesional

Hasta ahora, los partidos de cada jornada en el fútbol argentino se dividían entre TNT y Fox Sports, ambas señales incluidas en el denominado «pack fútbol» que los usuarios de las empresas prestadoras de cable abonaban aparte del servicio básico.

Sin embargo, ante esta ruptura con Fox, ahora resta definir cómo será la televisación, ya que se encuentran en plena negociación con la empresa Turner, que posee el otro 50% de los derechos para emitir el certamen local a través de la pantalla de TNT Sports. En principio, la prioridad sería hacerse también con el resto del servicio.

Pero además no se descarta la chance de que en el corto plazo ingrese la TV Pública como posible canal para transmitir algunos partidos y así empezar a «liberarlos», es decir, que se puedan ver también para aquellos que no tengan contratado el «pack fútbol».

Boca y River, en contra

Cabe destacar que esta medida de la AFA fue repudiada públicamente por Boca y River, los dos clubes más grandes del país, quienes emitieron un comunicado en conjunto al respecto que dice lo siguiente:

«Tras los anuncios de la AFA de modificaciones sobre el contrato de televisación del fútbol, Boca y River comunican que no fueron parte de la definición del nuevo escenario contractual y a su vez manifiestan que no consideran justo no haber participado de una decisión tan importante para el futuro del fútbol y de los clubes».

«Si bien la AFA, a través de la Liga Profesional de Fútbol, tiene la atribución de tomar este tipo de decisiones, Boca y River son una parte fundamental del espectáculo deportivo y entienden que los dos clubes debieron ser consultados a lo largo del proceso que desembocó en este cambio en la titularidad del contrato de derechos televisivos, y no sólo ser informados del resultado final».