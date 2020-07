: Trying to get property 'child' of non-object inon line

En los siete meses que llevan gobernando, uno en su provincia y otro en la Nación, el gobernador cordobés Juan Schiaretti y el presidente Alberto Fernández tienen una relación aceitada, basada en las necesidades mutuas: por la pandemia del Covid-19, el cordobés tiene la economía provincial paralizada, y el Presidente, en el Congreso necesita los votos de los cuatro diputados schiarettistas para destrabar leyes claves, como, la malograda iniciativa para expropiar la agroexportadora Vicentin.

Atrás quedó el frío con el que Schiaretti recibió a Fernández a principios de julio del año pasado, en plena campaña electoral por las PASO de agosto. En esa época, el cordobés seguía apostando por lo bajo por la reelección del derechista Mauricio Macri, con quién compartió funciones en SOCMA, el holding creado por Franco Macri en los setenta.

En las PASO y las elecciones presidenciales de octubre, Schiaretti presentó una boleta corta para el tramo de diputados nacionales y dejó libertad de voto para la boleta presidencial, una jugada para beneficiar a Macri, quien en Córdoba logró el 61% de los votos, pero no le alcanzó para dar vuelta la elección como en 2015.

“La pandemia demostró que el peronismo da respuestas a la sociedad, a la gente, al pueblo. Estamos haciéndolo en Córdoba y se está haciendo a nivel nacional. Hay un entendimiento entre el gobernador y el Presidente, ambos transitan por el camino del peronismo republicano. Alberto tiene un pensamiento moderado como “el Gringo”; están acomodándose las diferencias financieras entre la Provincia y la Nación, así que le podría anticipar que en 2021 estaríamos hablando de un acuerdo de unidad en Córdoba”, confió a El Destape un dirigente de la mesa chica del gobernador Schiaretti.