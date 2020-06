La reactivación de las actividades oficiales a partir de la flexibilización de la cuarentena que obligó la pandemia de Covid19 hace que las autoridades provinciales deban cumplir con un estricto protocolo para evitar el contagio sobretodo cuando viajen a lugares donde hay circulación comunitaria del virus.

Este viernes, el Gobierno Provincial publicó el decreto 1249 donde se detalla el protocolo sanitario epidemiológico de viajes oficiales extraprovinciales del personal superior del Poder Ejecutivo. En la jerga de salud se denomina «encapsulamiento» al protocolo que deberá seguir el gobernador Sergio Ziliotto y quienes los acompañen, a la reunión del Consejo de Gobierno del COIRCO en Buenos Aires que se realizár el próximo 26 de junio. En ese encuentro se definirá el futuro de la represa Portezuelo del Viento.

En las últimas horas, se conoció que el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurrralde dio positivo de coronavirus. Esto activó alarmas en los dirigentes políticos. Incluso, el presidente Alberto Fernández suspendió un viaje que tenía previsto a Catamarca.

«El traslado y permanencia en lugares fuera de la Provincia será bajo la modalidad de “encapsulamiento” y siguiendo estrictas normas de seguridad e higiene que reducirán al mínimo las posibilidades de contacto con otras personas ajenas a la comitiva, neutralizando así las probabilidades de

contagio del COVID-19″, detalla el decreto.

La comitiva deberá seguir todas las medidas preventivas detalladas en el protocolo: durante el embarque y desembarque del avión; durante el viaje en el avión; durante los tralados desde el aeropuerto hasta la reunión y de regreso al aeropuerto; y durante el desarrollo de la reunión. El protocolo también tiene exigencias para el conductor del vehículo oficial.

«El protocolo contiene estrictas medidas sanitarias y epidemiológicas para ser aplicado en caso que compromisos de Estado exijan el egreso e ingreso a la Provincia, por parte de las personas afectadas a dichas funciones», informa el decreto.

La comitiva que viajará realiza tareas esenciales por lo que son relevadas de cumplir con la cuarentena al regreso de las actividades. «El personal que cumpla dichas funciones y egrese e ingrese a la Provincia cumpliendo con el mentado “PROTOCOLO” será relevado del cumplimiento del aislamiento obligatorio por el plazo de 14 días -cfr. D.N.U. Nº 260/20-, a los fines de llevar a cabo las funciones esenciales en el Gobierno Provincial, sin perjuicio del seguimiento que corresponda efectuar a la Autoridad Sanitaria Provincial», asegura el texto.

La Pampa, junto a otras 17 provincias, está en la denominada Fase 5 de la pandemia. Ingresó en la etapa de distanciamiento social al cumplir más de 60 días sin casos positivos de Covid 19.

Protocolo

MEDIDAS PREVENTIVAS SEGÚN EL ITINERARIO PREVISTO DEL VIAJE

1. MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL EMBARQUE Y DESEMBARQUE.

a) Durante el arribo a la aeronave la/las Autoridad/es Superior/es que conforma/n la comitiva deberá/n mantener una distancia mínima de 2 metros.

b) Evitar cualquier tipo de contacto físico con otras personas manteniendo siempre una distancia mínima de 2 metros.

c) Usar en todo momento cubre boca nasal o barbijo.

d) Se deberá evitar cualquier aglomeración de personas.

e) Al momento de desembarcar en el lugar de destino, se articularán los medios necesarios para que el vehículo que trasladará a la/las Autoridad/es Superior/es que conforma/n la comitiva se encuentre cercano al avión previniendo y evitando contactos innecesarios.

f) Evitar tomar contacto con superficies durante el arribo a la aeronave.

2. MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL TRASLADO EN AVIÓN HASTA LUGAR DE DESTINO.

a) En todo momento el personal que conforma la comitiva deberá mantener una distancia mínima de 2 metros.

b) Una vez dispuesto en el asiento correspondiente, deberá higienizarse las manos con una solución de alcohol al 70 %.

c) Se deberá evitar cualquier contacto físico entre los tripulantes de la nave y el personal de la comitiva.

d) Evitar tocarse la cara (boca, ojos, nariz) sin previa higiene de manos.

e) Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al estornudar o toser.

f) Si en alguna instancia del vuelo, por razones de fuerza mayor, no se puede garantizar el distanciamiento mínimo, se deberá hacer uso del cubre boca nasal o barbijo.

g) Si utiliza el baño durante el vuelo, deberá higienizarse las manos previo al ingreso y al salir con una solución de alcohol. Lavarse las manos con agua y jabón.

3. MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE LOS TRASLADOS EN VEHÍCULO OFICIAL DESDE EL AEROPUERTO HASTA LUGAR DE REUNIÓN Y DE REGRESO AL AEROPUERTO.

a) Previo al ingreso del personal al vehículo de traslado, éste debe encontrarse en óptimas condiciones de higiene. Para ésto, se deberá desinfectar con una solución de alcohol las superficies de contacto frecuente del habitáculo, así como también las manijas en el exterior.

b) Higienizarse las manos antes, durante y después de los traslados.

c) Durante los traslados se deberá garantizar ventilación a través de las ventanillas.

d) En todo momento, el conductor y el personal deberá usar cubre boca nasal o barbijo.

e) No deberá haber ningún tipo de contacto físico entre conductor y ocupantes.

f) Siempre se deberá intentar mantener distancia dentro del habitáculo, el conductor adelante y ocupantes atrás.

g) Durante el recorrido se deberán desinfectar elementos de uso personal (celulares, billeteras, etc.)

4. MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA REUNIÓN.

a) Evitar las aglomeraciones que pudieran producirse al ingreso a la reunión programada.

b) En todo momento se deberá mantener una distancia mínima de 2 metros.

c) Priorizar el uso de cubre boca nasal o barbijo. Si por alguna razón debe retirárselo, garantizar el distanciamiento social mínimo indicado.

d) Evitar cualquier tipo de contacto físico con los integrantes de la reunión.

e) Evitar cualquier tipo de intercambio de papeles u objetos salvo extrema necesidad.

f) Mantener higiene y desinfección de manos frecuentemente.

g) Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al estornudar o toser.

CONDUCTAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CONDUCTOR DE VEHÍCULO OFICIAL

Se considera de suma importancia que el conductor del vehículo terrestre encargado de los traslados del personal superior del Poder Ejecutivo, adopte medidas estrictas de prevención durante los viajes desde la Provincia de La Pampa hacia Buenos Aires, para evitar posibles exposiciones a la comitiva con la cual tomará contacto. Llegará al lugar de destino en el horario aproximado arribo del avión, no permanecerá en el lugar de destino, y tomará los recaudos para que la reposición de combustible se realice en zonas de no circulación de COVID- 19.

En tal sentido se deberá llevar adelante una conducta precisa basada en las siguientes recomendaciones:

a) Higienizarse frecuente de manos con agua y jabón frotándose durante 40 a 60 segundos incluyendo las muñecas. Secar las manos al aire libre o con papel descartable. Cuando no esté al alcance el lavado de manos, usar alcohol en gel.

b) Evitar tocarse la cara (boca, ojos, nariz, sin previa higiene de las manos)

c) Limpiar y desinfectar constantemente aquello que manipula de modo usual, (ej. volante, picaporte, luneta, y vidrios). También objetos personales (ej. billeteras, lapiceras, anteojos, teléfonos y cargadores). Para esto deberá tener suficiente solución desinfectante para todo el viaje.

d) Es obligatorio el uso de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón. (Decreto provincial 825/20)

e) Se deberá planificar el viaje hacia el destino final, teniendo cuenta el consumo de combustible, de tal manera de garantizar la carga la menor cantidad de veces posibles y siempre en localidades SIN CIRCULACIÓN DEL VIRUS.

f) Así mismo, se deberá disminuir al máximo posible, el descenso del vehículo por motivos innecesarios.

g) En el caso de paradas intermedias antes de llegar a destino, por ejemplo estaciones de servicio, GARANTIZAR QUE NO SEA EN LOCALIDADES CON CIRCULACIÓN DEL VIRUS y evitar contacto con otras personas.

h) NO se deberá hacer uso de baños públicos en localidades con circulación del virus durante el viaje.

i) Deberá llevar consigo la bebida y comida necesaria para todo el viaje, y NO PODRA DESCENDER A REALIZAR COMPRAS fuera de la Provincia. No podrá descender a comer en restaurantes.

j) El conductor no deberá establecer contacto físico con otras personas, a excepción del personal que traslada, durante el viaje o estadía.

k) Deberá garantizar la ventilación del vehículo de manera frecuente.

