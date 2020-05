Los gremios docentes y el Gobierno de La Pampa acordaron ayer trabajar para que los y las estudiantes lleguen a fin de año con los contenidos mínimos a pesar de la paralización de las clases presenciales producto de la pandemia de coronavirus. En cuanto a la vuelta a las aulas, al menos desde el sector gremial, no ven posible que pueda producirse antes de la finalización del invierno, es decir, en septiembre.

La elección del ámbito paritario para decidir las condiciones de la vuelta a las clases respondió a la necesidad de consensuar con los trabajadores la forma y se consideró apropiado para hacerlo la comisión de Trabajo y Salud que funciona en el marco de la paritaria. La novedad es que en las discusiones semanales de ese grupo se sumarán los especialistas médicos que aporte el Ministerio de Salud provincial, puesto que este es un requisito que el comité de crisis nacional impone para la elaboración de los protocolos que luego deben aprobarse en Nación.

La reunión se realizó a las 17 en el Salón de Acuerdos. Con la esperanza de volver a las aulas en agosto o septiembre, desde el Gobierno acordaron con los gremios fijar los objetivos mínimos de aprendizajes para los distintos niveles, curso por curso y en cada ciclo. «Debemos garantizar un mínimo de enseñanza que los chicos van a tener que aprobar antes de que termine el Ciclo Lectivo como para fijar parámetros de trabajo», dijo.

Pasar el invierno

Noemí Tejeda, Secretaria de Salud Laboral de Ctera, participó de la reunión en Casa de Gobierno, junto a la secretaria general de Utelpa Lilia López. «Hasta que pase el invierno no se pueden iniciar las actividades en ningún lugar del país. Aun no habiendo circulación de Covid-19, también hay que tener en cuenta la situación ambiental, que tiene que ver con la circulación de los otros virus y también las condiciones de las aulas, la posibilidad del transporte de los y las estudiantes, y también la de los propios trabajadores de la educación, que van de escuela en escuela», explicó en Radio Noticias 99.5.

Tejeda afirmó que para el regreso a clases debe haber «mucho consenso y mucha participación de los gremios», junto con una prudente gradualidad. «Los países que se han apurado a iniciar las clases presenciales han tenido que retroceder. Esto no está resuelto ni en Suecia ni en Finlandia, ni en el resto de los países que tienen mejores condiciones generales. Recién se están probando las formas y los métodos, como esto de que vayan un grupo unos días y otro grupo otros días, mantener la distancia, la limpieza de las superficies, la ventilación de las aulas», explicó.

En cuanto al anuncio del gobierno de la provincia de Jujuy del regreso a clases en la segunda quincena de junio, Tejeda fue pesimista: «No estamos de acuerdo, es una decisión que se tomó sin participación de los trabajadores de la educación».