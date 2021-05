Un grupo de ciclistas de General Pico emitió un comunicado, que este jueves sería presentado ante autoridades municipales, a través del cual reclaman “recuperar nuestra libertad de circular, ahora cercenada” por el confinamiento estricto que dictó el Gobierno nacional, con adhesión del provincial y el municipal.

En el texto se indica por un lado que “no estamos en desacuerdo con los criterios impuestos respecto al ítem recreación y esparcimiento, específicamente lo relacionado con las impuestas en el ciclismo como tal”, remarcando que “estimamos de vital importancia reconsiderar la actividad” que algunas llevan adelante “como práctica deportiva, otros como actividad física, o como recreativa, y también por prescripción médica”, ilustraron.

Asimismo, enfatizaron que “federados o no, todos estamos juntos con el mismo objetivo, recuperar nuestra libertad de circular, ahora cercenada”; y acotaron que “nuestra posición no es quedarnos solamente en la queja, sino presentar y encontrar alternativas consensuadas para tener la tranquilidad que no constituimos un riesgo ni personal ni para nadie”.

La Reforma conoció que representantes del grupo de ciclistas llegarían en horas del mediodía del jueves al Palacio Municipal, para hacer entrega de un petitorio a las autoridades locales.

Comunicado

El comunicado emitido por los ciclistas piquenses, señala lo siguiente:

“Queremos hacer saber a las autoridades y sociedad en general, que con motivo del decreto emitido respecto a las restricciones de circulación en esta situación de pandemia, estamos en desacuerdo con los criterios impuestos respecto al ítem recreación y esparcimiento, específicamente lo relacionado con las impuestas en el ciclismo como tal y que se evalúa desde la interpretación de las autoridades”.

“En conocimiento de la grave situación pandémica que atravesamos, y como ciudadanos respetuosos de las normas y protocolos a cumplir, sin ánimo de generar mayor problemática, considerando la salud como eje principal en nuestra vida y la de nuestros semejantes, como así lo avalan los representantes de la salud, y en la necesidad de fortalecer nuestro sistema inmunológico, mente y cuerpo, estimamos de vital importancia reconsiderar la actividad del ciclismo, como la que es, rodar al aire libre”.

“Algunos lo hacemos como práctica deportiva, otros como actividad física, o como recreativa, y también por prescripción médica, federados o no, todos estamos juntos con el mismo objetivo, recuperar nuestra libertad de circular, ahora cercenada”.

“Nuestra posición no es quedarnos solamente en la queja, sino presentar y encontrar alternativas consensuadas para tener la tranquilidad que no constituimos un riesgo ni personal ni para nadie, por ello sería plausible poner a consideración lo siguiente:

1) Se nos libere la opción de circular en la vía pública, ruta y/o caminos vecinales;

2) Que se haga en forma individual, con todos los elementos de protección atinentes al ciclista;

3) Que sea dentro del horario de circulación propuesto;

4) Atenernos a todas las medidas sanitarias y de protocolo existentes;

5) En caso de cualquier contravención a lo aquí solicitado, entonces sí proceder cómo y ante quien corresponda, en el convencimiento que las prohibiciones no pueden ser generalizadas sino ante quien incumple la regla”.

“Como no es posible saber hasta cuándo se tomarán o se dejarán de tomar medidas restrictivas, es que se expone esta situación, en el afán de hacer llegar soluciones y también velar por la salud física y mental de todos los que nos convocamos”.

“Cuidándolos, cuidándonos, de a pie, y también rodando”, culmina el escrito que cuenta con “firmas responsables”, según se añade.

