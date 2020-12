Hace tres años, el técnico Brauleo «Chino» Palacios salia campeón de la Liga Pampeana con Estudiantil de Castex, luego de ganarle a Alvear Fútbol por penales. Tres años después de ese emocionante acontecimiento, Palacios vuelve a ganar un partido, pero esta vez mano a mano contra el coronavirus.

«El virus me mató loco, me mató» es la primera respuesta de Braulio Palacios cuando fue consultado por este medio sobre como había transcurrido la enfermedad y como llevaba la recuperación. En esa primera respuesta, el «Chino» explicó todo. Su voz débil y cortada agregaba lo otro, aunque no hacía falta más nada para entender que Palacios pudo haberse convertido en otra de las más de 40 mil víctimas del Coronavirus.

«Ya estoy en casa pero no estoy recuperado. Estuve con respirador, me pegó muy mal el virus» insistió Palacios. Su mensaje debería sonar en altavoz por cada rincón de General Pico donde la mayoría no se cuida nada. «Que la gente tome conciencia por que esto no es joda» agregó el ex jugador de Ferro.

El ex técnico de Estudiantil no pudo hacer una nota ya que aún habla muy poco. «Pero si, publica para que la gente entienda. Estuve con oxígeno, casi me muero. Que se cuiden» finalizó.

Fuente: PampaDiario