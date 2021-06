“Pampita conmigo fue mala. Y bueno, está embarazada y tiene las hormonas…

¡Viste que las embarazadas se vuelven locas! Es así, amigo. Las mujeres embarazadas tienen un humor medio especial”

, comentó en Hay que ver sobre el embarazo de 8 meses de la jurado.

Luego continuó: “No me gustó que me diga maleducada. Yo soy muy educada y la gente lo sabe, nunca maltrato a nadie. Quizás les molestó que diga las cosas en la cara. No está bueno pelearse con las mujeres, pero bardeó mal ahora. Yo soy una maleducada, pero ella sí me puede tirar mier… Eso no está bueno, entonces ella también es una maleducada. Que me diga que bailo horrible… Eso lastima a las personas, pero ella es así. ¿Qué esperar de Pampita, no? Si tenés códigos en la vida no sos tan forra».