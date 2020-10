: Trying to get property 'child' of non-object inon line

Charlotte Caniggia arremetió contra Beto Casella y «Bendita TV» pidiendo un bozal legal a la Justicia para que no se hable más de su vida privada. La mediática se sintió «agraviada» después de que emitieran un informe sobre su participación en el «Cantando 2020». La Justicia falló a su favor.

La hija de Mariana Nannis declaró haberse sentido «agraviada» por los dichos de «Mercedes Ninci, Carla Czudnowsky y Vicky Braier” en el programa del 16 de septiembre, edición en la cual hubo un informe sobre ella. Según la resolución firmada por Gustavo Carmelo Díaz, a cargo del Juzgado Civil°1, se le pidió al ciclo abstenerse “de difundir, por sí o terceros, en los medios y/o redes sociales que se encuentren vinculados a su actividad televisiva, información y/o imágenes vinculados con aspectos relativos a la vida privada y a la salud de Charlotte Chantal Solange Caniggia”.

“La demandante explicó que es una persona pública y que vive de su imagen; que es muy reservada con sus cuestiones familiares, aunque forma parte de una familia con mucha exposición pública”, continuó la resolución que impone 50 mil pesos de multa por cada vez que hagan referencia Charlotte.