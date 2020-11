El grupo #AbranLaPampa entregó un petitorio en 20 ciudades y localides: General Pico, Santa Rosa, Realicó, Intendente Alvear, General Campos, General San Martin, Caleufú, Winifreda, Alpachiri, Ingeniero Luiggi, Embajador Martini, 25 de Mayo, Quemú quemú, Bernardo Larroudé, Guatraché, Eduardo Castex, Winifreda, Alpachiri, Uriburu y Macachín.

El Gobierno pampeano -ante el reclamo y la difusión del grupo #AbranLaPampa- primero habilitó la circulación a unas 116 localidades y después a otras 50. Se otorgaron unos 6.000 permisos por razones no laborales hasta ahora.

Por eso quienes se reencontraron con sus familias subieron fotos y videos.

Pero remarcaron que siguen con su apoyo al grupo, para que todos logren su objetivo de ver a sus seres queridos.

Las situaciones que persisten son quienes están en Córdoba capital (la cantidad de estudiantes es numerosa y hay una Casa de La Pampa), CABA y La Plata, aunque en rigor se suman los pampeanos y las pampeanas que están dispersos por el país.

Regresos y reencuentros

Apenas el Gobierno pampeano realizó una apertura parcial, muchos en el grupo gestionaron el permisos no laboral. Unos lo consiguieron. y cuando concretaron el regreso o el reencuentro con familiares (casos de quienes hace 9 o 10 meses no se veían), compartieron esa alegría con el grupo.

“¡¡Gracias a Dios pude abrazar a uno de mis hijos y su familia!! Ellos viven en Bahía Blanca, pasaron con los dos permisos, provincial y nacional. ¡¡Super feliz!!!”, dice María Ester Arenillas. Y subió una foto de ese momento.

María Ester Arenillas con uno de sus hijos. «¡¡Gracias!! Feiz!!», contó.

La pampeana Miriam Sorasio (quien reside en Huinca Renancó, Cordoba) contó que “quiero contarles que hoy me tocó a mí, mi hijo llegó después de tantos meses. Feliz feliz feliz!!!! Mi cara lo dice todo, llanto, alegría una mezcla de sentimientos…….. Duele el pecho de felicidad……..!”. Y agregó: “ahora a seguir luchando junto a ustedes todos tenemos que reencontrarnos con nuestros seres queridos y ser libres en nuestro país!!!”.

Miriamn Sorasio dijo: «mi cara lo dice todo».

Ana Higonet Schiel contó su regreso. “Llegamos, después de tantos meses, a nuestro General Campos. La última vez que lo pisamos fue el 28 de junio, y despedimos a mi abuelo Jacobo que se fue a un mejor lugar. Hoy vinimos con felicidad a compartir con la familia un fin de semana, algo que no hacíamos desde febrero”, aseguró. “Gracias a todos por la lucha!!! Seguimos de pie para que todos los que aún no pudieron, se sientan tan felices y tranquilos de nuevo, como nosotros!!”, dijo Higonet Schiel.

Con su familia de regreso a General Campos, Ana Higonet Schiel.

Roxana Viglianco, quien regresó a Embajador Martini, celebró: “después de casi 10 meses, pude ingresar y reencontrarme con mí familia….vamos a seguir pidiendo por aquellos que aún no han podido ingresar. #AbranLaPampa – Libre circulación por Argentina”.

Graciela Cejas festejó: “Gracias grupo !!!hoy en la pampa !!!con nuestra hija!!!”

«Me siento feliz!!! Y me siento con culpa porque quiero que todos tengamos la misma posibilidad!», confesó el farmceútico Hernán Miguel.

El farmaceútico y personal de salud Hernán Miguel –residente en Rufino, Santa Fe- volvió a su Alpachiri natal. “Ayer por la tarde pude ingresar a La Pampa!!! Me siento feliz!!! Y me siento con culpa porque quiero que todos tengamos la misma posibilidad!!!! Sin distinción de distancias!!!! A no abandonar la lucha !!”, dijo. Y felicitó a los Nico Nabhen, César Bertone y Elian Pregno por el impulso al grupo.

Viviana Zillotti se mostró junto a su hermana Analia Zillotti. “10 meses y otra vez vez juntas!!”, festejó.

Daniela Zoraya compartió el reencuentro con su familia. “Les quiero contar que ayer pudimos reencontrarnos con nuestras hijas que viven en Bahía Blanca y nosotros somos de La Pampa. Nos dejaron pasar sin ningún problema. Feliz, muy feliz estamos.. un reencuentro con muchas emociones .y pudimos abrazarnos después de 9 meses de no poder vernos”, dijo. “#AbranLaPampa seguiremos apoyando para que se abra todo”, afirmó.

Pero además cientos de pampeanas y pampeanos siguen el reclamo por que se permita la libre circulación, de ingreso y egreso a La Pampa.

Fuente:EL Diario