Un cazador de Santa Rosa deberá cumplir una pena de siete meses de prisión efectiva por salir a cazar en forma ilegal. También quedó inhabilitado para cazar durante cinco años.

La pena fue impuesta por el juez Héctor Freigedo, de General Acha: dijo que, como el cazador era reincidente, debía cumplir la pena en la cárcel.

En rigor, la pena se acordó en un llamado juicio abreviado a solo dos semanas de ocurrido el hecho: el imputado admitió la culpabilidad y acordó una pena de siete meses de prisión efectiva. Si iba a juicio, la pena podría haber sido mayor.

El imputado, Luis María S., vive en la capital provincial. Ya cumplía una condena en suspenso de un año, también por caza.

El 4 de agosto de este año fue encontrado, junto a otros cazadores, en el coto de caza El Andalén, propiedad de Nicolás Catena.

Es un coto ubicado en Quehué. Es uno de los más importantes del país que, constantemente, sufre la incursión de cazadores ilegales.

El 4 de agosto, a las 9 de la mañana, el encargado del coto avisó a la Policía que había cazadores en el predio. “Al lugar concurrió personal policial de la subcomisaría de Quehue, del destacamento Ataliva Roca y Seguridad Rural UR-III, donde se constató la existencia de un ejemplar (macho) de ciervo colorado sin vida. Por tal motivo se realizó un minucioso rastrillaje por el lote en cuestión (aproximadamente 700 Hectáreas de monte) desde horas 09.00 aproximadamente, ya que uno de los encargados había visto un masculino en el lugar que se daba a la fuga metiéndose al monte, y el restante empleado puso observar a tres masculinos que se daban a la fuga por el monte en cuestión, por lo que dicha persecución se realizó en medio de monte muy tupido dentro del predio, donde a horas 14.00 aproximadamente se logró dar con tres personas de sexo masculino”, dijo el juez en su fallo, al que accedió Diario Textual.El magistrado los acusó de caza ilegal y de violar la cuarentena por la pandemia de coronavirus. “Ingresaron al Coto El Andalén practicando la caza pese a que el mismo estaba cerrado al publico en general, la misma suspendida por la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia, en consonancia con los decretos dictados por el Poder Ejecutivo Provincial (en especial decreto 1740 del 28/07/2020), y en momentos donde justamente por el decreto mencionado esta prohibida la libre circulación de las personas fuera de los límites de la localidad donde residen”, dijo Freigedo.