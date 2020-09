Finalmente, cayó el tercer prófugo y señalado como autor del ataque incendiario a una casa y a una tapicería en la zona norte de la capital pampeana. Según confirmaron fuentes policiales, se trata de Nicolás Emiliano López de 32 años de edad.

López fue capturado este martes luego de dos allanamientos: uno en el barrio Matadero y otro en el ARA. Fue atrapado en este último, en la vivienda habitada por su mujer y sus hijos.

En los operativos colaboraron, además de personal de la Brigada, efectivos policiales de las seccionales Primera y Segunda.

El ataque incendiario ocurrió el pasado lunes 14 de septiembre, apenas pasadas las 21 horas. Dos días después del hecho, la Policía detuvo a dos supuestos cómplices de López.

El hecho fue denunciado públicamente -con críticas a los uniformados- por la vecina Carina Sierra. Ocurrió sobre la calle Mendoza al 1.380, entre Chacabuco y Pavón.

El conflicto empezó por un terreno tomado. «Me amenazaron de muerte. No me tomaron la denuncia. Esto estaban esperando, con criaturas en riesgo. Perdí todo», dijo en medio de una crisis de llanto Carina Sierra, la dueña de la tapicería luego del incendio.

«Hay riesgo de derrumbe. Pero me voy a quedar porque no tengo a dónde ir. ¿A dónde voy a ir?», agregó. De la vivienda no quedó nada: se quemaron todos los muebles, la cocina, la heladera y los aires acondicionados. De la tapicería tampoco: se quemaron chapas, tirantes, telas, máquinas y varias sillas y sillones.

El ataque fue realizado con una botella de nafta que arrojaron por una ventana y rompieron un vidrio. En medio de las llamas, dos niños fueron rescatados por policías y vecinos luego de romper una puerta para poder dar con ellos. Previamente le habían acuchillado las gomas del auto.

Según explicó la mujer «esta persona (por López) quiso usurpar un terreno en Donatti y Esmeralda. Iba todos los días un rato a sacar plantas. Y cuando nosotros llamamos a la Policía, se iban. La Policía iba y no hacía nada, nada. El oficial Chamarro de la Seccional Segunda nos ’boludeó’ (sic), nos no tomaba la denuncia. Una sola denuncia nos tomó, nos dijo que éramos unas quilomberas (sic). Esto estaba esperando ¿que maten a una criatura?».

Sierra dijo que hizo la denuncia por la toma de ese terreno y que ahí empezaron las amenazas. Además de apuntar a López (de quien dijo «mi papá le dio el apellido») también mencionó a dos personas de apellido Ponce y Sánchez: ellos fueron los dos primeros detenidos.