Una mujer fue denunciada por su ex pareja -un hombre de 40 años-, por amenazas y también por agredir físicamente a otras dos vecinas durante la madrugada del sábado en esta localidad. Hace poco tiempo, la misma mujer ya había sido denunciada por amenazas por su ex concubino.

Fuentes oficiales dijeron que a las 2.50, un hombre denunció en la comisaría por amenazas a su ex pareja, con la que mantuvo una relación de concubinato durante un año y desde hace 12 meses están separados. Tienen un hijo en común de 2 años. Además, expuso que dos mujeres que estaban en su domicilio fueron golpeadas por su ex concubina.

En la madrugada, el hombre estaba en su casa junto a su hermana y hermano, y dos amigos (un varón y una mujer), cuando llegó su ex pareja a buscar a su hijo. Cuando le dijeron que se no se encontraba en el lugar, «lo insultó y amenazó de muerte».

Minutos después, en la vereda de la vivienda, la mujer agredió físicamente a las otras dos vecinas y dañó un portón. Las dos mujeres también radicaron una denuncia. Una de las agredidas sufrió hematomas en el pómulo izquierdo, indicaron los voceros.

En la comisaría se iniciaron actuaciones judiciales contra la denunciada por «lesiones, amenazas y daño» y se le dio intervención al Ministerio Público Fiscal de Santa Rosa.

