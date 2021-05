Un joven, de 23 años de edad, oriundo de esta localidad, fue internado en el área de Psiquiatría del Hospital Lucio Molas de Santa Rosa luego que se provocó heridas cortantes en los brazos cuando había sido detenido por personal policial, imputado en dos causas por resistencia a la autoridad y tras molestar a su ex novia.

Fuentes de la comisaría de Catriló indicaron a este diario que el muchacho fue demorado en la madrugada del viernes en el hospital. Alrededor de las 3.30, dos efectivos policiales arribaron al centro de salud donde habían sido convocados. En ese momento, un joven -muy exaltado- estaba forcejeando con su progenitor e insultaba al personal de salud que lo atendía, aparentemente por la ingesta de pastillas. Al ver a la policía, el joven se enardeció aún más y comenzó a amenazarlos con apuñalar a todos ellos.

Pocos minutos después, al no lograr que el joven deponga su actitud agresiva, fue reducido por la policía y llevado a la comisaría. Se le iniciaron actuaciones judiciales por «resistencia a la autoridad» y se le dio intervención al Ministerio Público Fiscal de Santa Rosa.

Traslado.

Cerca de las 11 horas, el joven fue liberado. Sobre el mediodía, el muchacho fue hasta la casa de su ex novia (17) y los padres de ésta dieron aviso a la policía. Los uniformados lo calmaron y le pidieron que se retire del domicilio donde pretendía ver a la menor de edad.

Otra vez, a las 15 horas, el muchacho estaba en la vivienda de su ex y allí, minutos después, la policía lo detuvo. Se le inició otra causa por resistencia a la autoridad y también se le dio intervención a la fiscalía de Género, desde donde se dispuso que se lo notifique en libertad con una serie de restricción de acercamiento hacia su ex novia.

Pero, mientras esperaba en la comisaría -según las fuentes consultadas- el joven se autolesionó. «Con una hoja de afeitar se hirió los brazos», indicaron los voceros. Fue llevado al hospital de la localidad donde lo atendieron de las heridas.

Luego, pasadas las 19, fue derivado al Molas donde quedó internado en el área de Psiquiatría. En el momento que la ambulancia arribó al hospital santarroseño, otra vez el joven -muy exaltado- amenazó al policía que lo acompañaba.

