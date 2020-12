Fuentes oficiales dijeron que una VW Amarok fue interceptada el lunes -alrededor de las 23.40- cuando ingresaban a La Pampa, por el personal del puesto ubicado sobre la ruta nacional 5 durante un operativo de control vehicular. La conducía un hombre de 42 años de Santa Rosa que iba acompañado por otro de 53 años.

«Al solicitarle documentación del vehículo se constató que la cédula de identificación del automotor tenía datos inválidos. El verificador policial observó que el vehículo no posee número en cristales, mientras que el grabado de autopartes dominio, no correspondía al de las patentes colocadas», indicaron los voceros.

Al consultar en el sistema de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (Dnrpa), la policía pudo confirmar que la pick up había sido denunciada como robada en enero.

El conductor y el acompañante fueron notificados en libertad a disposición de la fiscalía de delitos contra la propiedad de Santa Rosa.

Fuente:La Arena