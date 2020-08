La información fue confirmada por fuentes judiciales y, según pudo saber este diario, en los cinco procedimientos -dispuestos por la jueza de control Florencia Maza- que se llevaron a cabo se secuestraron teléfonos celulares y una cámara de fotos marca Nikon.

Los allanamientos con «resultados positivos» se llevaron a cabo en viviendas ubicadas en la calle Arriero al 20, en la Viale al 100 y en la Migliore al 100. Por otro lado, también ingresaron a una casa de la calle 9 de Septiembre al 300 y en otra domiciliada en Avellaneda al 400, aunque estos dos últimos operativos resultaron negativos debido a que sus propietarios se encontraban en Santa Rosa.

«Las medidas eran para secuestrar teléfonos celulares. En cuatro de los seis casos se hicieron los procedimientos en Catriló, y otras dos personas no estaban en ese momento y los secuestros se realizaron directamente acá en Santa Rosa», precisaron las fuentes consultadas por este diario. Esto se efectivizó cuando ambas personas se presentaron en la sede de la Brigada de Investigaciones para entregar sus celulares.

Sin fecha de audiencia.

Pese a este avance de la causa, por el momento no hay fecha de formalización prevista. «Es una medida investigativa más en función de los indicios con los que hasta el momento se cuentan, pero no hay ninguna fecha de formalización ni de declaración de imputados», señalaron.

En ese sentido, indicaron que se solicitó, y se ordenó por parte del Juzgado, estos allanamientos con el fin de preservar pruebas. «Como todo secuestro de celular, en algún momento implica la posibilidad eventual de poder abrirlos y recuperar información. Eso por el momento no se solicitó», aclararon

De esta manera, los celulares quedarán secuestrados en el marco de la investigación y el Ministerio Público Fiscal puede requerir la apertura de los mismos. «Eso puede ocurrir en el marco de una formalización o no, porque el Código Procesal nuevo no exige obligatoriamente que se formalice la causa para pedir una prueba jurisdiccional», explicaron.

Origen del brote.

Tal como informaron desde la Justicia, hasta el momento hay seis personas notificadas en calidad de imputadas. La investigación se inició de oficio y «está relacionado con cuestiones que pueden haber ocurrido de índole delictiva y que están relacionadas con el brote y la propagación del mismo, cuánta incidencia puede haber tenido o no que algunas personas de esa localidad hayan incumplido la normativa que estaba justamente prevista provincialmente para evitar que esto sucediera».

La principal sospecha apunta a que se habrían realizado «más de un encuentro por fuera de lo permitido, o un egreso y regreso a la provincia por fuera del puesto caminero», durante la segunda semana de julio, previo a detectarse el brote de coronavirus. Las «fiestas clandestinas» se habrían realizado en campos ubicados entre Catriló y Pellegrini, con la participación de ciudadanos bonaerenses y de dicha localidad pampeana.

Por otro lado, a la causa podría sumarse la muerte de un hombre de 96 años, cuyo contagio tenía «nexo» con Catriló. Según habían deslizado fuentes de la Justicia, esto podría impactar en la causa. «Obviamente la investigación está relacionada con el inicio del brote y todo lo que sanitariamente provocó, pero si después eso va a tener alguna incidencia o no en la investigación, por el momento no se puede informar».

