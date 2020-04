Las denuncias públicas por las golpizas en las comisarías no han cesado aún en época de cuarentena. En la provincia los casos de apremios son varios y siempre son injustificados. En Castex, un vecino denunció al aire del periodístico Impacto Castex la brutal paliza que recibió el sábado por la mañana.

MM, como se identificó para preservar su identidad, relató que el sábado alrededor de las 9 de la mañana, dos efectivos policiales lo arrastraron en el cordón contra plantas de aloe vera. La golpiza siguió en la comisaría hasta que fue liberado cerca de las 3 de la tarde del mismo día.

El hombre afirmó que fue a un taller «porque necesitaba buscar unos cables para el tractor, como a las 9y15 salí, vi un policia en moto, de yapa eran dos, el de atrás si tenía casco y el de adelante no, me decían a mi que andaba sin casco y en alta velocidad y ellos andaban en alta velocidad y sin casco también así que eso es lo que no entiendo. Llego a la esquina, se me meten en contramano y me meten un patada y me sacan el brazo del volante».

«Lo chocó sin querer, calcula que me saca el brazo del volante, lo hice sin querer, yo respeto la policía porque en muchas cosas nos ayuda, pero él mismo con la patada que me pegó me hizo ir con el cuatriciclo contra su moto. Si me hubiera dicho o me hubiera dado la señal de alto yo hubiese parado, si no estaba robando ni nada por el estilo, solo quería ir al taller» sostuvo MM que justificó el choque accidental que tuvo con la moto policial.

El joven comentó que se encontraba media cuadra de la casa de su hermano, y que luego del incidente, se bajó tranquilo y se acercó a la casa de su familia. «Cuando me afirmo a la puerta viene un policia, me mete un rodillazo de atrás y me empieza a ahorcar, y yo le decía que me suelte porque me estaba ahorcando, y no me da bolilla lo agarre y nos tiramos al piso, o sea no me da bolilla me estaba apretando contra la puerta» agregó MM.

«Pero él (en referencia a la policía) acudió a la violencia y yo me defendí, cuando nos tiramos al piso salió mi cuñada y me decía que me quedara quieto y pedía que me soltaran, salió mi sobrinito y el policía amagó con pegarle y eso me hizo dar mas bronca porque mi cuñada no tenía nada que ver» remarcó indignado el joven.

El joven fue revolcado por toda la vereda, y luego esposado fue tirado en la camioneta y llevado a la comisaría. MM recordó que en el camino la policía lo maltrataba verbalmente por haberse resistido. Luego de ingresar por la parte trasera de la comisaría, a MM lo bajaron «a los tirones, y yo le decía que paren porque yo estaba haciendo caso».

«Cuando entre me volvieron a pegar, antes vino uno, el que tenia casco el de la moto, y me pego una piña en la costilla, después otro sin uniforme, tipo de civil le dijo que pare, al rato me hizo desvestir y me hizo hacer sentadillas desnudos, yo nunca hice nada, les preguntaba porque me estaban pegando si yo no estaba haciendo nada» cuenta indignado el joven sobre las brutales golpizas que recibió adentro.

«Hasta una mujer me pegó, yo no podía creer que me pegara una oficial,porque se estan abusando, porque yo no le hice nada a ninguno y se aprovechaban».

¿Y el Comisario Bazán apareció?

Si, paso mientras me pegaban y se reía, lo disfrutan porque se te rien en la cara. No se que necesidad de hacer eso.

Y el segundo al cargo, Claudio Oses ?

Ese es el que me pegó en la cara, en las costillas y en la cara, por las dudas. Había dos o tres que me decían cuando yo les estaba preguntando, vos no me hables porque sos un preso y me trataban como si hubiese robado y yo no hice nada.

En ese momento, el joven contó que pensaba en su familia, «yo quería hablar con mi familia y no me dejaban, me estaban esperando igual que el del taller y no me dejaban hablar con nadie. A mi señora pregunto porque me demoraron, y le mintieron primero porque choque una abuela, otro porque estaba en infracción, otro porque dijo que no me quise identificar. Yo la verdad no entiendo porque me demoraron, ninguno me quiso explicar nada»

La tortura del joven duró varias horas, de las 9 hasta las 3, cuando su familia logró que lo liberaran. «Había uno que cuando me vio me dijo espero que no le pase nada a mi compañero porque no te voy a agarrar aca adentro te voy cagar a trompadas afuera, y yo no hice nada me pegaron la patada y se me fue el cuatri»

«Un policía perdió las esposas, en la revolcada que me dieron, me pegaron bastante en las costillas, las tengo moradas. Me hicieron revisar en el hospital y le dijeron que tenía heridas cortantes, antes de revisarte entró un policía a hablar con el médico, y después nunca me reviso, solo me miro la mano y la pierna. El médico era Alfonso.»

El joven en la entrevista afirmó que lo llevaron dos veces al hospital mientras estuvo detenido. Luego de que fuera liberado, MM tuvo que asistir nuevamente al nosocomio con su suegra y para ser atendido por sus golpes, y lo atiende el doctor Alfonso, «y me atendió como corresponde, como te tienen que tratar siempre» y agregó «el médico me dijo que este en reposo por los golpes, y me dieron unos anti inflamatorios» .

La policía de Bazán tiene varias denuncias públicas sobre violencia y sobre hacer desnudar a sus detenidos para pegarles y obligarles a hacer ejercicio. «Si siguen así maltratando a la gente, se les va a escapar la mano, no tienen vergüenza» concluyó el joven.

Escucha el audio del joven aca: