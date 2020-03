El dueño de ambas casas, CM dialogó con el periodístico Impacto Castex y disparó contra el comisario David Bazán, «secuestro a mi hijo y la policía entró a robar a mi casa».

En dialogo con el periodístico de la radio 99.9, CM padre relató que el 13 de este mes, su hijo CM que vive con los abuelos no respondía las llamadas, lo que motivo la preocupación de sus abuelo a lo cual lo llamaron diciéndole que no encontraban a su hijo. «Inmediatamente llamé a mi hermano y le pedí que fuera hasta la quinta a ver si encontraba a mi hijo (su sobrino) porque el suele estar solo o se va a ayudar a un vecino de la quinta y temiamos que tuviera un accidente. Mi hermano no lo encontró pero vio pisadas de borcegos y se dio cuenta que eran de la policía y decidió ir hasta la comisaria».

Según CM, cuando su hermano se acerca a la comisaria, preguntó a Bazán donde estaba su sobrino y el personal policial le afirmó que el joven no se encontraba allí. «Nosotros al enterarnos mas miedo teníamos porque se lo podrían haber llevado o l» sostuvo CM.

Luego de un angustioso momento para la familia del joven, que no sabía que le había pasado, si se encontraba bien o no, la policía liberó al joven luego de unas 6 horas, en las que estuvo demorado por los allanamientos. CM, furioso con el mal accionar de la policía resaltó «si uno va a la policía que es una fuente confiable o debería serlo al menos nos deberían haber dicho que estaba demorado ahí».

«Lo tenían secuestrado» afirmó CM en el periodístico Impacto Castex. El deber de la policía es para con los ciudadanos y no puede mentir sobre el paradero de una persona que tenían demorada. CM, que conoce sus derechos repitió «lo tenían secuestrado a mi hijo» y comparó el accionar de la policía con la época oscura de la última dictadura, «lo único que falta es que la policía haga un pozo para torturar a los pibes, porque eso hacen en Castex, demorarlos y pegarles».

El hijo de CM le comentó que lo tenían encerrado en una oficina y escuchó una conversación entre el oficial de Monte Nievas, Farías y el comisario Bazán. El oficial le decía a Bazán «Jefe no lo podemos tener escondido al chico y la familia anda preguntando y los medios van a empezar a preguntar» y según el hijo de CM, el comisario Bazán le respondió que no le interesaba, que él era el jefe y que se hacía lo que él quería.

«Hoy empiezo a hacer las denuncias correspondientes sobre el mal proceder de esta policía y si al comisario lo tienen que correr que la corran porque demostró no saber nada» dijo CM en la entrevista. El denunciante no perdió la oportunidad y agregó ¿Esta es la policía que tenemos, la fiscalía que tenemos, esta es la policía que entra en tu casa te lleva las cosas y después no saben que hicieron con los objetos que se llevan?

«La policía de Bazán no solo allanó la quinta, sino que también allanó mi casa del Barrio Calandri» sostuvo CM. Según lo informó la policía, en la quinta secuestraron armas y municiones y demoraron al joven hijo de CM. En la casa del Barrio Calandri, también secuestraron armas sin documentación y se llevaron dos grupos electrógenos por temor a que estos fueron robados, una escalera de metal plegable y puerta de aluminio, a lo cual CM, relató «esas cosas son mías, tengo boletas y todo».

«Ellos se llegan todo por un comentario muy barato por unas armas, y que tenían una orden de allanamiento pero que era mentira. Llegan a mi quinta en busca de armas y encuentran tres armas de unos cazadores que vinieron y se quedaron acá. Si no tienen papeles pueden arreglarse con los cazadores pero yo en este momento puedo decir que me robaron motores y herramientas de trabajo» CM también remarcó «acá hubo un secuestro de mi hijo por 6 horas, y un robo de todas mis herramientas, los motores, puertas, la escalera que se llevaron y sin justificativo»

CM comentó a este medio, que las ordenes de allanamiento no fueron presentadas y la policía tampoco dejó actas luego de secuestrar las cosas de sus casas. Los procedimientos policiales como los allanamientos, requieren de testigos y de ordenes autorizadas por un fiscal, pero este caso parece no actuaron como corresponde.

«Yo esta mañana trate de comunicarme con la fiscal de General Pico y la secretaría me dijo que ella no había emitido ninguna orden de allanamiento». «Yo también llame y pregunté acá y el fiscal Mendiara no sabe nada de ese procedimiento» afirmó CM a Impacto Castex.

«Los motores que se llevaron de mi casa se los robó la policía, vas a la comisaria de Castex dicen que no saben nada,preguntas quien instruyó la causa no saben nada, llamamos a Monte Nievas y dicen los mismo, llamamos a la fiscalia de Pico y dicen lo mismo» resaltó CM. Y agregó el hombre «pero yo tengo boletas de las cosas que se llevaron y me las van a tener que devolver»

El hombre, entre otras declaraciones remarcó que «acá lo que se cuestiona es la orden de allanamiento que no mostraron, a vos como imputado te tienen que dejar un acta de que vinieron y el resultado del allanamiento. Eso es lo que realmente me entristece, el poco conocimiento de justicia que tienen».

El hombre denunciante, aun no entiende porque además de las armas secuestraron dos grupos electrógenos y las herramientas de sus viviendas, «realmente no entiendo nada, con la escalera que estaba en mi casa, salieron a decir que faltó de una obra de Rucanelo, y yo tengo todos los papeles»

Entre otras declaraciones, CM contó que la policía no sabe donde están sus cosas, ni siquiera sus equipos electrógenos. «Yo creo que hay un ocultamiento de la policía, y la corrupción policial se tiene que terminar». Según el informe que comunicó la policía de Bazán, secuestraron los grupos electrógenos porque se presumía de que también fueron robados.

Aunque CM va a realizar las denuncias correspondientes por el mal accionar de la policía, también reconoce que «es muy difícil sacar a este gente del lugar porque están acomodados por el poder político y sin ninguna duda en eso tiene que ver el ex ministro de Seguridad, Tato González. Este hombre es de los que se da vuelta como una milanesa» manifestó CM, culpando no solo a la policía local, sino también al ex ministro de seguridad castense y al fiscal Mendiara.

«Yo creo que como ciudadano hay que tener mucho cuidado con la policía, porque es la que esta cometiendo delitos hoy» CM reconoció que no es único que sufrió el mal accionar de la policía y de la justicia sino que también «hay pibes que son víctimas de una policía corrupta».

«Yo se que tienen problemas conmigo pero con mis hijos no, ellos todos los que tienen lo hacen trabajando» concluyó Cm en la entrevista.