Los trabajadores de la Planta de Reciclado intensificaron la medida de fuerza y ayer se concentraron frente al edificio de la Municipalidad de Eduardo Castex, con pancartas solicitando por sus puestos laborales y cuestionando los procedimientos antiambientales de quema de la basura que actualmente estaría realizando la comuna.

Los manifestantes reclaman que la intendenta Mónica Curutchet les garantice que volverán a sus puestos laborales, cuando finalicen las obras y el proyecto que supuestamente estaría encarando la comuna local, y demandaría un plazo de aproximadamente un año. «Nosotros no queremos que nos mientan y nos denigren, y no entendemos por qué no podemos conservar este lugar de trabajo», planteó ayer Cristian Coria, quien hizo las veces de vocero de los manifestantes.

Los empleados ayer no se presentaron a trabajar, como había solicitado -el viernes- la jefa comunal en una conferencia de prensa en el Centro Cultural Municipal (CCM). Y recrudecieron las protestas con una concentración frente al edificio de la calle Padre Durando, con pancartas que destacaban: «En defensa de los trabajadores», «Reclamo Justo», No a la quema de basura a cielo abierto» y/o «Si al reciclado, no al daño ambiental», entre otras cosas. Por la tarde prosiguieron con los reclamos en la puerta de ingreso a la Planta de Reciclado, en la zona sur de esta localidad.

Anoche confirmaron que hoy repetirán «el mismo recorrido» de las protestas, y así sucesivamente hasta que los reciba la intendenta.

«Continuaremos»

La medida de fuerza «continúa porque no estamos de acuerdo con el acta que se realizó con el gremio y seguimos buscando el diálogo con la intendenta. Ella dijo que cuando desalojáramos la Planta de Reciclado iba a dialogar con dos voceros, y todavía estamos esperando esa reunión para ver si esto tiene una solución. Ella dio una conferencia de prensa pero no tuvo charla con nosotros», se quejó Coria.

El entrevistado aseguró que los trece trabajadores «no tenemos en claro lo que pretende (Mónica Curutchet) y cómo vamos a solucionar esto, porque no nos podemos presentar a trabajar cuando estamos en desacuerdo con sus medidas y seguimos en medida de protesta».

-Coria, ¿la diferencia se generó porque no les garantizaron que cuando finalicen las obras y terminen de armar el proyecto que se aplicará en esta gestión, ustedes podrán volver a sus puestos laborales?

-Eso es lo que pedimos desde que nos transmitió que íbamos a ser reubicados. Nos dijo que iba a hacer remodelaciones y evaluar un proyecto para el reciclado que iban a llevar cerca de un año, y nosotros les dijimos que no había problemas, pero queríamos una garantía que íbamos a volver a la Planta de Reciclado. Se negó a darnos garantías, y empezaron los problemas. Nos dimos cuenta que realmente nos quieren sacar de la Planta de Reciclado para poner otra gente, porque sino esto se hubiera resulto fácilmente y nos hubiéramos evitado todos estos inconvenientes.

-¿Van a continuar con las medidas de fuerza?

-Sí. También queremos saber si el proyecto llevará un año, qué pasará con la basura durante ese año. Y vamos a seguir con la medida de fuerza hasta que tengamos un diálogo con la intendenta, porque queremos llegar a un acuerdo, pero mientras no haya acuerdo vamos a seguir firmes con la protesta. Ella nos intimida con causas judiciales y conferencias de prensa, pero no charla con los trabajadores y nosotros queremos dialogar personalmente con ella.

-Curutchet dijo que la basura no se está quemando en el basural a cielo abierto. ¿Por qué denuncian que se están realizando quemas antiambientales?

-Es imposible acumular basura sin quemar o hacer algo. Es mucha la basura que se genera por día en Castex. Tienen un proyecto que tardará un año, y la pregunta es que se hará con la basura durante ese tiempo. Y es una pregunta que se hará la gente que paga la tasa de Reciclado, porque es imposible que se acumule la basura durante un año sin quemar. Nosotros hace 11 años que estamos ahí y sabemos muy bien cómo funciona esto.

-¿Les generó preocupación que Curutchet no descartara la tercerización o privatización del servicio público?

-Escuchamos eso. A nosotros nos dijo que no iba a privatizar, que nosotros no nos íbamos a quedar sin trabajo y éramos parte del proyecto. Queremos que eso quede escrito y nos vamos

tranquilos a trabajar. Ella ahora habló de tercerización, y nosotros no queremos que se privatice porque no queremos quedarnos sin ese lugar de trabajo.