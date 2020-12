La jefa comunal ya anticipó -días atrás- a los concejales que el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) no aumentará las tasas municipales en el primer trimestre del año próximo, entendiendo que la pandemia provocó graves consecuencias económicas en los contribuyentes.

En la misma nota remitida en la última sesión ordinaria, transmitió a los vecinos que cumplan con sus obligaciones contributivas para colaborar con el mejoramiento de las prestaciones de los servicios municipales. «El aumento de tasas será después del primer trimestre del año próximo porque fue un año complicado», explicó a esta corresponsalía.

La entrevistada transmitió que está analizando como se afrontará el pago de los sueldos y aguinaldos y bono de fin de año para los empleados municipales. «Los sueldos y aguinaldos de los trabajadores de planta permanente y contratos no puedo hacer modificaciones, y estimó que se pagarán con recursos municipales. Después, el Bono de Fin de Año en enero trataremos de pagarlo al contado, sino lo podemos pagar en cuotas», dijo Curutchet.

Y seguidamente anunció que pagará «una suma proporcional de lo que correspondería por un aguinaldo» a los trabajadores jornalizados que cumplen funciones en la comuna castense. «Los jornalizados este año tuvieron dos aumentos como los trabajadores de planta permanente porque todos los sectores reciben lo mismo», enfatizó. «Pretendemos que los jornalizados lleguen a fin de año con algún pesito más, porque lo pagaremos en diciembre, dado que el año pasado lo pagamos en enero», recordó.

Relación con Provincia.

Curutchet realizó las declaraciones en el marco del primer año de gestión al frente de la comuna de Eduardo Castex. Ahí destacó que «nunca tuve inconvenientes» con los funcionarios del gobierno provincial.

Destacó que coincide plenamente con la frase que transmitió el gobernador Sergio Ziliotto en la primera reunión con los jefes comunales en la localidad de Winifreda. «En una reunión que tuvimos en Winifreda nos dijo que tenemos cuatro años para trabajar, y en el último nos

enfrentaremos en campaña. Comparto esa postura y siempre me atendieron de la mejor manera en Casa de Gobierno», resaltó.

Recordó que desde el Centro Cívico financiaron con más de 1,2 millones de pesos las obras de construcción de cavas en el Basurero municipal para avanzar con el proyecto de tratamiento de basura.

«Nos dieron el financiamiento, también con los créditos nos brindamos asesoramiento. Me falta tener contacto con (autoridades del ministro de la) Producción, pero fue porque priorizamos otras cosas, y el año próximo iremos por el empleo y la generación de trabajo, y pediré las

reuniones necesarias para poder avanzar», explicó.

Ley de coparticipación.

La intendenta Mónica Curutchet consideró que el tratamiento de la nueva Ley de Coparticipación será seguido atentamente por los jefes comunales, porque consideró que el debate estará centrado en el porcentaje que se reconocerá a los municipios que prestan servicios que no están relacionados «puntualmente» con las obligaciones comunales.

La entrevistada detalló que en la Microrregión se analizó «como se afecta la distribución de los recursos coparticipables aquellos recursos propios o genuinos que recaudan por servicios que no son propios de los municipios, por eso creo que el debate estará en el porcentaje que se

reconocerá a las municipalidades que prestaron otros servicios que no están relacionados puntualmente con las obligaciones de los municipios».

«En Metileo hay una panadería, pero la instalaron porque no había una panadería; pero hay otros municipios que prestan servicios solamente para aumentar la recaudación y joder a los demás, bueno… ahí tenemos que poner la mirada porque lo que está mal, no corresponde», reflexionó.

El año próximo el gobierno provincial, mientras se debate la nueva legislación, definirá la distribución de los recursos coparticipables determinando un promedio de los últimos tres años.

«El año que viene, gracias al promedio de los últimos tres años tendremos un ingreso extra,

porque el año pasado perdimos 20 millones de pesos de ingresos, que es un monto muy importante porque además hay que sumarle la inflación que licuó los fondos», admitió Curutchet.

Fuente:La Arena