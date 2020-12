La entidad solidaria recientemente accedió a la licencia para prestar el servicio de TV por cable, y el Consejo de Administración tiene la decisión política de avanzar hacer el anillado de fibra óptica en la zona urbana, para después incursionar en este nuevo servicio audiovisual.

«Actualmente tenemos puestos todos los esfuerzos en una obra muy ambiciosa e importante», destacó el dirigente. «Se están tendiendo las líneas troncales en la avenida Independencia y en la calle 25 de Mayo y después hacemos el tendido para cercar las manzanas, para finalmente comenzar a prestar las conexiones domiciliarias», explicó. Resaltó que para realizar las líneas troncales «tenemos el material acopiado en la sede de la Cospec».

La entidad solidaria cuenta con poco menos de 2.000 abonados al servicio de internet, y ya está prestando el servicio por fibra óptica en los barrios Doña Ramona, La Parquetera y Adolfo Sala, en la zona oeste de esta localidad.

«En estos tres barrios ya se puede brindar el servicio de internet por fibra óptica y tenemos muy buena demanda y la gente se sigue anotando para acceder a este servicio, pero nosotros estamos demorados, pero no queremos descuidar ni el tendido de fibra óptica ni las conexiones», dijo.

«La fibra óptica -explicó- nos permite mejorar el servicio porque hoy tenemos un ancho de bajada de hasta 15 megas y con la fibra óptica no tenemos limites; pero además es muy favorable para la velocidad de subida de fotos o videos porque ahora con cuestiones tecnológicas solamente podemos ofrecer hasta 1 mega».

-Bobillo, la Cospec solicitó un crédito al BLP para poder concretar el anillado de fibra óptica en toda la zona urbana de Eduardo Castex. ¿Cómo está el trámite?

-Bien, muy bien. Falta firmar la documentación porque ya fue aprobado por el BLP. Esto acelerará los trabajos. La orden del Consejo de Administración es no parar la obra de tendido de fibra óptica, porque tendríamos todo el material para finalizar los trabajos. Y en estos días sale el crédito y haremos la compra de la fibra óptica.

Tv por cable y canon.

El dirigente de la cooperativa local confirmó que en las últimas jornadas mantuvieron reuniones con dirigentes de Colsecor y visitaron las instalaciones de Corpico TV. «Ya solicitamos información a Aguas del Colorado para saber si nos pueden brindar el servicio de transporte de las señales desde General Pico hasta Eduardo Castex», reveló.

«Estamos trabajando y avanzando, analizando los costos de prestar el servicio y cuando tengamos todo definido el Consejo de Administración lo comunicará a la localidad, porque está la decisión política de prestar el servicio de TV por cable», dijo.

-¿Ya pudieron cobrar los $1,8 millones a la empresa cablera local el canon por la utilización de las columnas desde la sanción de la ley 3140?

-Los cableros están muy duros con este tema, no solamente el cablero de Eduardo Castex, sino todos los cableros de La Pampa se oponen a pagar el canon. Desde la Cospec estamos en contacto con el cablero local para empezar a cobrar el canon. Esto va a tener un buen final en un plazo mediato. Hace más de un año que estamos negociando, pero esto ocurre en todas las localidades pampeanas y muchos pagaron bajo protesta.

Incorporan dos perforaciones

El gerente de la Cospec transmitió que actualmente se está trabajando en el «mantenimiento de las subestaciones transformadoras». Y se habilitarán dos nuevas perforaciones de agua potable porque «estamos previendo que habrá mucho consumo de agua porque se han instalado varias piletas y eso nos puede generar algún inconveniente en el verano», dijo. «Incorporamos dos nuevas perforaciones, de las cuales una ya está en funcionamiento en el sector suroeste, y la otra está ubicada sobre boulevard Yrigoyen en la zona sur de la localidad», concluyó.

Fuente:La Arena