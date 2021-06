El laboratorio del Hospital Pablo F. Lacoste de Eduardo Castex incorporará nuevo equipamiento que permitirá obtener «en el mismo día» los diagnósticos de los testeos rápidos del Covid-19. «Vamos a dar un salto de calidad con un nuevo contador Hematológico de última generación, una cabina de flujo y un termobloque que permitirá realizar

los tests rápidos y una nueva técnica similar a la PCR, lo cual evitará que tengamos que enviar las muestras para confirmar los negativos o positivos de Covid-19″, explicó el bioquímico Juan Balsa.

El entrevistado destacó que desde el comienzo de la pandemia del Covid-19 se concretó una fuerte inversión desde el Ministerio de Salud de La Pampa, y actualmente el laboratorio del centro asistencial castense cuenta «con prácticamente todo el equipamiento nuevo», pero además «hemos incorporado equipos para dar un salto de calidad muy importante».

«Ahora con este nuevo equipamiento vamos a poder realizar una nueva técnica, que no es lo mismo que la PCR sino una técnica similar que tiene la misma muy buena sensibilidad y especificidad, pero requiere equipamiento de menor costo y evoluciona más rápido, porque demora dos horas y la podemos realizar en Eduardo Castex. Porque la PCR demora cinco o seis horas, demanda equipamiento complejo y requiere cuatro o cinco operadores», explicó Balsa.

-Balsa, ¿este equipamiento para realizar los análisis también permite que los pacientes contagiados puedan acceder más rápidamente a un tratamiento médico?

-Claro. El objetivo es tener el resultado de los análisis de los pacientes en el mismo día, para no esperar las demoras de las derivaciones de las muestras, porque atravesamos momentos complicados donde en los laboratorios hay mucho trabajo y los resultados demandan 48 horas o más. Esto permite agilizar las altas médicas o el inicio de los tratamientos médicos.

-Desde el comienzo de la pandemia han incorporado importante equipamiento en el Hospital en general y en el Laboratorio en

particular.

-Si. Desde septiembre u octubre del año pasado, hemos renovado el equipo de gases, el automatizador de química clínica, centrifugas nuevas. Te diría que todos los equipos que usamos acá, son nuevos. Tenemos un apoyo muy importante de los recursos desde el ministerio de Salud y desde la dirección del Hospital. Hemos avanzado mucho para hacer frente a esta

pandemia, pero este equipamiento quedará en el Hospital y permitirá dar un salto de calidad en el laboratorio.

-¿Estos equipos demandan una inversión muy elevada?

-Si. Es una inversión muy importante. Porque estos equipos son muy caros, y algunos están valuados en dólares.

-¿Y estos equipos ya están disponibles para ser utilizados en la telemedicina?

-Si. Inclusive los equipos que vienen están conectados entre sí en el laboratorio. Y si un médico de Santa Rosa pide un determinado estudio, antes quizás no lo podíamos hacer. Pero, con el equipamiento incorporado podemos brindar nuevos servicios. Y es muy beneficioso en las derivaciones, porque el paciente ya puede ser trasladado y cuando llega a destino ya tienen los análisis disponibles para la atención médica.

Fuente: Diario La Arena