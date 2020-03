Cintia Díaz, farmaceutica de Nueva Pampa dialogó con este medio y nos contó sobre las ventas en su farmacia y sobre las demandas de la población castense con la nueva pandemia del coronavirus.

Como ocurre en todo el país, la venta de alcohol en gel se ha disparado. En Castex, la venta ha aumentado un 400% según afirmó Díaz. En la ciudad, las farmacias se han desabastecido de los productos que ahora parecen esenciales como el alcohol y los barbijos.

Entre otros de los elementos pedidos, la farmacéutica aseguró que «ahora la gente viene a buscar alcohol para preparar alcohol en gel casero, diluyéndolo con agua destilada». Tanto el alcohol en gel como el alcohol 96 han desaparecido prácticamente de las góndolas de los locales en Castex.

Según Cintia Díaz, «el alcohol en 70 es más desinfectante que el alcohol 96, porque el alcohol 70 deshidrata la membrana de los microorganismos y no permite que entre y cumple su función. El alcohol 70 se prepara con 100 mililitros de alcohol 96 más unos 40 mililitros de agua destilada, esa sería la medida correcta».

La farmacia Nueva Pampa trabaja con tres droguerías distintas y ninguna tiene en stock alcohol en gel. Otras de las cosas que escasean en la farmacia es la Vitamina C, «hace dos semanas que no se consigue el redoxon de 2 gramos, ni los redoxitos ni nada que tuviera vitamina C» sostuvo …

«Barbijos tampoco me quedaron, hace dos semanas que no tengo, también aumento la demanda de guantes de latex» resaltó la farmacéutica.

Otros de los productos que más se venden es el paracetamol, «porque hay comentarios que dicen que es mejor pero eso no tiene base científica» resaltó. La farmacéutica recomendó «la idea es nunca automedicarse,sino llamar al número que las autoridades brindan en caso de presentar síntomas»

En la entrevista, Cintia Díaz también dijo que «la gente consulta por las vacunas de gripe y de neumonía porque por el coronavirus no hay vacunas. Por la neumonia algo de vacunas hay pero de la gripe no he recibido» afirmó Díaz

La farmacéutica además explicó que las vacunas antigripales «se encargan a fin del año anterior y llega en esta época, porque las vacunas de gripe se renuevan todos los años, todos los años se estudia que cepas produce más gripes en el hemisferio norte. No así con la neumonia, hay dos vacunas una de trece cepas y otra de 23 cepas, en el calendario de vacunación dice que se coloca una, y al año siguiente se coloca la otra y la persona queda inmune».

Con la circulación de información sobre que China desarrolló una cura para el coronavirus la farmacéutica Díaz sostuvo que «tanto los remedios como las vacunas tardan hasta 10 años para que salgan al mercado» y que la vacuna que podrían haber producido China aun «necesita probarse en personas» para ver sus efectos.

Prevención:

Cintia Díaz ,siguiendo los consejos de los organismos de salud, agregó que para prevenir el contagio y la trasmisión del COVID-19 «o básico sería un buen lavado de manos con agua y jabón, lavar todas las áreas y que dure unos 40 segundos. El alcohol en gel es para usarlo en los momentos en que no podemos lavarnos las manos» detalló Díaz

Otra de las medidas es «tratar de resguardar a los adultos mayores, tratar de que no vayan a lugares cerrados, a los supermercados, todas estas medidas son preventivas, acá en La Pampa no hay casos pero la idea es que en caso de que se propague, poder controlar» explicó la trabajadora de la Farmacia Nueva Pampa