Desde que comenzó la cuarentena dictada por nuestro presidente, Alberto Fernández hasta hoy el sexto día, en Castex van más de 70 detenidos.

En las últimas 48 horas se reiteraron situaciones de constatar al flagrante delito del no acatamiento de aislamiento social preventivo y obligatorio, instruyendo causas penales en forma coordinada con el Ministerio Publico Fiscal local, por infringir delito articulo 205-239 del Código penal Argentino. Motivos en particular de querer salir a visitar familiares amigos, ir a reunirse con amigos, practicar oficio de índole particular, ir a casa de vecinos e incluso querer ir a otras localidades, todas situaciones que no se condicen con la realidad actual y son consideradas delitos. Se logró la aprehensión en carácter detenidos un total de 19 personas que transitaban en interior de la localidad, 1 en la localidad de Conhelo, y 3 interceptadas en Puesto Caminero instruyendo actuaciones judiciales respectivas.

Los implicados no han entendido las disposiciones vigentes de la actualidad, Según establece el DNU quienes violen el aislamiento serán denunciados por la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal. El último establece que “Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal».

La otra figura legal está dentro del Capítulo IV del Título VII del Código Penal que tipifica los delitos contra la salud pública. Así el artículo 205 dice que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia».

En esta oportunidad de las identificaciones efectuadas un total de 5 personas son menores de edad, instruyendo las actuaciones respectivas a los progenitores de estos ante el total acto de irresponsabilidad para con sus hijos, se formalizó en algunos casos el secuestro de 3 vehículos, 4 motocicletas y 2 bicicletas ya que transitaban en estos. Como indicio de prueba en torno a las actuaciones, resultaron infraccionadas y retenidas con injerencia del Juzgado de Faltas local a cargo Dra. Evangelina RAMIS, el total de 1 vehículo y 4 motocicletas.