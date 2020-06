Néstor Guajardo, el mecánico castense puesto en aislamiento hace trece días, dialogó hace instantes con Impacto Castex y remarcó que desde hace días presenta un cuadro gripal. Sin embargo, Guajardo estima que puede ser producto del frío de su taller, aunque aseguró que hace cuatro días que no recibe llamados director del hospital, Gustavo López. Además, aseguró que desde Acción Social le cobraron la mercadería que solicitó.

Guajardo es un mecánico de la localidad de Eduardo Castex, que fue puesto en aislamiento obligatorio cuatros días después de haber asistido a un grupo de personas provenientes de Buenos Aires. Aunque recibió autorización de la policía -a cargo de David Bazán- para proceder en el auxilio, cuatro días más tarde fue puesto en aislamiento, tras haber tenido contacto con proveedores y clientes de la localidad.

En los últimos días, el director del hospital Pablo F. Lacoste, Gustavo López, expresó en el canal local “Difusora Castex” que desde el hospital se comunican dos veces por día con cada una de las personas en aislamiento.

“El domingo a eso de las 11 de la mañana me llamó, pidiéndome disculpas porque desde el jueves de la semana pasada que no se comunicaba”, sostuvo Guajardo.

Asimismo, Guajardo remarcó que no cuenta con un termómetro para tomarse la fiebre, que tampoco fue ofrecido por el hospital.

En medio de la indignación por un nuevo acto de negligencia de las autoridades sanitarias y del Comité de Crisis, Guajardo advirtió que mantuvo contacto con personas desde la asistencia a los viajeros provenientes de Buenos Aires: “¿Qué están esperando? ¿Que llegue el último día de mi aislamiento para venir a preguntarme con quien tuve contacto?”.

Además, la condena social producto de la paranoia y la falta de información, es un factor más que considerable, tanto por Guajardo como por cualquier persona en aislamiento. Si bien varios casos en todo el país se han disparado debido a la irresponsabilidad ciudadana –como por ejemplo el caso del “baby shower” de Necochea- el mecánico no hizo más que acatar órdenes policiales, que cayeron directamente del comisario local David Bazán, incluso previo a la asistencia de los viajeros.

“No quiero salir mañana y no tener un papel que demuestre que no tengo nada. No me voy mover hasta no tener un papel firmado. Y si tengo que llamar a alguien de Santa Rosa lo voy a hacer”, completó.