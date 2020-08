En una extensa videoconferencia finalmente se llegó a un «acuerdo temporal» en la conciliación obligatoria para destrabar el conflicto laboral con los recolectores de residuos domiciliarios nucleados en el gremio Asociación Trabajadores del Estado (ATE), y desde hoy se reestablecerá el servicio municipal con algunas modificaciones, dado que los operarios realizarán la recolección de lunes a viernes en horario matutino.

La comuna castense ayer emitió una placa -enviada a los medios periodísticos y publicó en las redes sociales- donde confirmaron que la recolección se llevará a cabo de lunes a viernes desde las 7, según se acordó en la conciliación obligatoria.

La videoconferencia ayer contó con la participación del secretario de Trabajo y Promoción de La Pampa, Marcelo Pedehontaá; la intendenta Mónica Curutchet; el delegado de ATE de los recolectores locales, Alexander Arias; y dirigentes de la conducción provincial del gremio estatal.

La conciliación obligatoria se destrabó tras el compromiso de las autoridades municipales de analizar y volver a mantener un encuentro «dentro de 30 días» para transmitir las posibilidades que existen de regularizar la situación laboral de los ocho trabajadores: ya sea el pase a planta permanente y la contratación. Y el otro compromiso de la administración municipal fue analizar la posibilidad de reponer un tercer camión con una cuadrilla de cuatro operarios, dado que actualmente se dispone de dos camiones con ocho trabajadores para recolectar los residuos de toda la zona urbana.

«El pueblo creció mucho y se hace muy difícil poder cumplir con la recolección de todo el tejido», explicaron. «Cuando asumió está administración retiró un camión porque les permitió ahorrar 140 mil pesos mensuales», detallaron las fuentes consultadas.

Modificaciones

El acuerdo incluye que los operarios trabajen de lunes a viernes en horario matutino, y las autoridades municipales se comprometieron para «entre martes y miércoles» entregar los calzados y las fajas lumbares.

Además, hay compromiso de realizar algunos trabajos en los camiones contratados para la recolección de la basura, para brindar mayor seguridad a los recolectores. «El informe que presentó el departamento de CYMAT-ATE pone de manifiesto la irregularidad que se encuentran los trabajadores de la Recolección de Residuos», destacaron desde el gremio.

Desde la comuna castense informaron -el martes a la noche- que ya entregaron a los trabajadores vestimenta y elementos de protección personal (pantalón, camisa, zapatos, chalecos, antiparras, guantes de nitrilo, botiquines de primeros auxilio y bidones de agua tratada) aconsejada por una profesional del área de higiene y seguridad.

«Ahogo financiero» del PJ

La intendenta Mónica Curutchet recién ayer intervino en la negociación con los dirigentes gremiales para destrabar el conflicto con los recolectores. Pero, en la jornada previa, la comuna emitió un comunicado de prensa donde responsabilizó a la gestión del PJ que antes del 10 de diciembre «completó el total de vacantes para plantas permanentes y contratos» y provocó «una situación financiera de ahogo» en la comuna local.

Planteó, a modo de crítica a los antecesores peronistas, que la gestión de Cambiemos pretende «mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores que durante muchos años no fueron escuchados, pero eso no significara dejar de atender las necesidades de todos los vecinos que también hace tiempo han sido postergados en su atención».

En la gacetilla se hizo referencia a las negaciones entabladas con los ocho recolectores nucleados en el gremio ATE, que finalmente ayer se destrabó y desde hoy se normalizará el servicio de recolección de residuos domiciliarios.

Además, se destacó que desde la comuna «existen intenciones de mejorar, no solo las condiciones de trabajo del sector de recolección de residuos, sino también de otros sectores» porque «sabemos no cumplen con las condiciones que corresponden».

Y seguidamente las autoridades municipales plantearon que para arribar a un acuerdo entre las partes «será fundamental que se comprenda desde el sector de los trabajadores, que nuestro municipio al finalizar el año 2019, completó el total de vacantes para plantas permanentes y contratos, generando una situación financiera de ahogo, para la gestión que asumió y concreción de otras necesidades de los vecinos».

Fuente: La Arena